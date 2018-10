"Höhle der Löwen": Verbraucherzentrale kritisiert Produkte aus Sendung

Düsseldorf Viele Fernsehzuschauer interessieren sich für die Produkte, die in der beliebten Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ vorgestellt werden. Die Verbraucherzentrale NRW warnt jetzt: Wer die Artikel aus der Sendung kauft, ist nicht immer gut beraten.

Knapp 2,9 Millionen Zuschauer sahen am Dienstagabend zu, als Gründer in der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ um Investoren für ihre Start-Up-Unternehmen warben. Häufig stellen die Kandidaten in der wöchentlichen Sendung Erfindungen und Produkte vor, die es bisher im Handel so nicht gibt - und die bereits am nächsten Tag in den Geschäften erhältlich sind. Die Verbraucherzentrale NRW hat sich nun mit den Produkten aus der beliebten Show beschäftigt - und warnt, dass Fernsehzuschauer nicht immer gut beraten sind, wenn sie eins der vorgestellten Produkte kaufen.