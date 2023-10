Staffel 14 der Gründershow Die spannendsten Produkte aus „Die Höhle der Löwen“

Mitmalfilm

Uli Seis (40) und Alice von Gwinner (36) aus Leipzig präsentieren mit Mitmalfilm ein Malbuch, das per App von Kindern gezeichnete Bilder in Trickfilme verwandelt. In den Malbüchern sind verschiedene Malvorlagen gedruckt, die die Kinder nicht nur farbig ausmalen, sondern auch mit viel Kreativität gestalten können. Die Filme können auch gespeichert und so einfach an Oma und Opa oder an Freunde weitergeleitet werden. Der Trickfilmproduzent und die Drehbuchautorin brauchen 200.000 Euro. Im Gegenzug bietet das Duo 20 Prozent ihrer Firmenanteile an. Am Ende gingen die Gründer ohne Deal nach Hause.

Hier finden Sie die neusten Informationen zur aktuellen "Die Höhle der Löwen"-Folge.