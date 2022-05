Auch wenn die „Löwen“ nicht in alle Produkte investieren, eine gewisse Werbewirkung hat die Sendung. Laut einer Forsa-Umfrage hat jeder dritte Deutsche schon mal ein Produkt gekauft, das in der „Höhle der Löwen“ aufgetaucht ist – zum Beispiel in den Display-Schutz von Protect Pax, mit dem Anthony Filipiak und Pascal Buchen in der Sendung auftraten.