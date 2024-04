Das gab es noch nie Überraschendes Angebot bei „Höhle der Löwen“ für Neusser

Um die Plattform weiter voranzutreiben, wollte Louis Kleemeyer 210.000 Euro für 35 Prozent der Firmenanteile haben. Zwar sind die „Löwen“ allesamt begeistert von dem Projekt, doch an Angeboten mangelt es. „Es mag Profis geben, die Webseiten machen, aber was mich beeindruckt ist, dass du da mit anderen Augen draufschaust, dass man die Website hören muss, dass man Farbwechsel beachten muss“, so Unternehmer Ralf Dümmel. Er zollt dem jungen Mann „Riesenrespekt“, glaubt aber, dass er selbst nicht helfen kann.