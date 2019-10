„Die Höhle der Löwen“ : Gründer will es zum dritten Mal wissen - und scheitert mit Bratwurst in Scheiben

Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer/Vox Marvin Kruse aus Bremen präsentiert mit "Brad Brat" ein Franchise-System für seine Bratwurst zum dritten Mal.

Düsseldorf Er ist so etwas wie der Menderes Bağcı bei der „Höhle der Löwen“. Zum bereits dritten Mal wollte Marvin Kruse ein Produkt vorstellen und Investorengeld mit nach Hause nehmen. Das Problem: Schon zweimal floppten seine Ideen bei den Löwen. Wer sich noch in Folge fünf vorstellt.

Seit Anfang September warten die Löwen wieder auf Frischfleisch in der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“. Auch in der fümften Folge am Dienstag haben sich junge Start-Ups präsentiert und hofften auf einen Deal mit den erfahrenen Löwen.

Die Top-Produkte aus „Die Höhle der Löwen" 2019.

Brad Brat aus Bremen Marvin Kruse ist bereits das dritte Mal in der "Höhle der Löwen”. Bei seinem ersten Pitch 2015 präsentierte der Bremer seinen Onlineshop Pfotenheld, bei dem es alles für 0 Euro gab. "Da gab es eine richtige Klatsche. Aber es ist ok. Ich habe eingesteckt und es hat mich besser gemacht”, blickt Marvin Kruse zurück. Mit Pitch Nummer zwei wollte er die Bratwurstrevolution einläuten: Brad Brat ist so dick, dass man sie zuerst in Scheiben schneidet und dann auf den Grill legt. „Wollte auch keiner - aber Euch hat es geschmeckt“, erinnert er sich. Doch das hat ihn nur noch mehr motiviert und 2019 stellt er den „Löwen“ sein neues Konzept vor: Raus aus dem Lebensmitteleinzelhandel, rein in das Franchisesystem. In seinen Läden in Bremen und Oldenburg wird alles selbst hergestellt - von der Bratwurst über die Saucen bis hin zum Brot. Der Gründer war von seinem Konzept überzeugt und hoffte auf ein Invest von 200.000 Euro, dafür bot er zehn Prozent seiner Anteile.

Auch beim dritten Mal kann Marvin Kruse einfach nicht bei den Löwen punkten. Zwar ließen sich die Investoren die Bratwurstscheibe schmecken, Geld hatten sie aber nicht über.

Protect Pads aus Luxemburg

Adel Adrovic und Jill Audrit sind nicht nur Lebenspartner, sondern auch Businesspartner. Die Luxemburgerin ärgerte sich beim Staubsaugen immer wieder über die dabei entstehenden Schrammen und Macken an Möbeln, Türrahmen oder Türzargen. Um dieses Problem zu beheben, entwickelten sie ein Stoßschutzpolster, welches einfach am Staubsaugergehäuse, an der Bodendüse, sowie am Akkusauger oder Saugroboter angebracht werden kann. Für ihre Idee benötigten die Gründer 85.000 Euro und boten 15 Prozent der Firmenanteile an.

Ralf Dümmel steigt ein. Er übernimmt für 85.000 Euro 30 Prozent des Unternehmens.

AER aus Stuttgart

Wer beeindruckende Luftaufnahmen machen will, musste bislang viel Geld für teure Drohnen in die Hand nehmen. Das ist den Gründern von AER zufolge Vergangenheit. Sie bieten eine günstige Alternative für spektakuläre Fotos und Videos aus der Vogelperspektive. Einfach die GoPro in den "Wurfpfeil" legen und schon kann man die Kamera sorglos durch die Luft werfen, da sie durch AER in der Luft stabilisiert und vor dem Aufprall geschützt wird.Auch Profis konnten die drei Gründer Arne Kronmeyer, Levin Trautwein und Hedda Liebs für ihr Produkt begeistern: diverse Bundesligavereine nutzen AER zur Erstellung ihres Social Media-Contents, er kam bereits bei Werbespots und dem Red Bull Extremsportevent Klippenspringen zum Einsatz und es wurde sogar für eine Actionszene für einen deutschen Kinofilm damit gedreht. Sie boten zehn Prozent Unternehmensanteile für 150.000 Euro.

Die Gründer angeln sich Investor Nils Glagau. Er stellt 150.000 Euro für 15 Prozent der Anteile bereit.

Camping Butler aus Mönchengladbach

Die Mönchengladbacher Simon Freutel und Ralf Winkelmann wollen Camping sauberer machen. Sauberer im wahrsten Sinne, denn eine Sache macht keinem wirklich Spaß: Das Entleeren und Säubern der Camping-Toilette. Mit dem "Camping Butler" wollen die Erfinder jetzt sprichwörtlich "aus Scheiße Gold machen". Sie haben einen Vollautomaten entwickelt, der die Reinigung von Camping-Toiletten-Kassetten übernimmt. Der Camper vermeidet so beim Austausch der Kassetten den Kontakt zu unangenehmen Gerüchen und Fäkalien. Für die Produktion brauchen die beiden Gründer ein Investment von 200.000 Euro und bieten zehn Prozent ihrer Firmenanteile an. Riecht das nach einem Deal?

Das Produkt fiel gnadenlos durch. Die Löwen äußerten Kritik, vor allem am Design des Butlers, auf dem eine Frau zu sehen ist, die das Produkt in den Händen hält. Die Folge: Kein Geld für den Camping Butler aus Mönchengladbach.

GoBunion aus München

Sarita Bradley (35) hat Probleme mit schmerzenden Füßen. Ungesundes Schuhwerk oder eine vererbbare Bindegewebsschwäche sind die häufigsten Ursachen für die Verkrümmung des großen Zehs. Auch unter dem Fachbegriff Hallux Valgus oder Ballenzeh bekannt - auf englisch Bunion. Sie hat GoBunion entwickelt. Von außen sehen ihre besonderen Strumpfwaren wie ganz normale Strümpfe aus, doch im Inneren befindet sich ein Softgel-Zehentrenner. Um ihr Produkt breitflächig an die Frau zu bringen, benötigt die Gründerin 150.000 Euro und bietet dafür 15 Prozent ihrer Firmenanteile an.

Investor Ralf Dümmel wurde überzeugt und schnappte sich den Deal. Er steigt mit 49 Prozent und einer Investition von 150.000 Euro ein.

+++ So ging es für die Unternehmen in Folge 4 aus +++

LaRibollita aus Bern (Schweiz)

Alles begann mit einem zu einem Foodtruck umgebauten Vespa Car. Dort entstand die Idee von Fabian Zbinden aus Bern: Er will den Leuten frische Instantgerichte liefern. Die sollen den Weg auch ohne ihn zu den hungrigen Menschen finden. Frisches Gemüse, ergänzt mit roten Linsen und Gewürzen im praktischen Instant-Becher. Die LaRibollita-Suppen sind ohne Konservierungs- oder Zusatzstoffe, glutenfrei und vegan. Auch die Zubereitung ist kinderleicht: Deckel auf, heißes Wasser dazu, umrühren und nur vier Minuten ziehen lassen. Jetzt möchte Fabian Zbinden mit LaRibollita die ganze Schweiz und Deutschland erobern. Dafür bietet er den „Löwen“ 42.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile und 100 Prozent seiner Energie.

LaRibollita war erfolgreich. Gleich zwei Löwen sprangen auf das Produkt an. Dagmar Wöhrl und Nils Glagau sind mit jeweils 13 Prozent und 66.000 Euro dabei.

SIRPLUS aus Berlin

Raphael Fellmer und Martin Schott haben den Kampf gegen Lebensmittelverschwendung angesagt. Mit SIRPLUS sollen bereits abgelaufene Produkte, die aber noch immer gut und zu genießen sind, verkauft werden. In sogenannten „Rettermärkten“ und im eigenen Online-Shop verkaufen die beiden bereits abgelaufene Lebensmittel, die aber noch verwertbar sind. Durch die direkte Zusammenarbeit mit Produzenten und Großhändlern ist es ihnen möglich, eine große Menge an Lebensmitteln zu retten und den Endkonsumenten günstig anzubieten. Um dieses Konzept in ganz Deutschland auszurollen, benötigen sie 700.000 Euro für sechs Prozent der Firmenanteile.

Dieses Konzept kam bei den Löwen gar nicht gut an. Besonders Georg Kofler schäumte vor Wut. Die Löwen warfen den beiden Gründern gar „Heuchelei“ vor, denn hinter den „Umwelt-Aposteln“ stünden in Wahrheit „knallharte Kapitalisten“. Die Lebensmittel kauften sie günstig ein, um sie dann teuer wieder zu verkaufen. Keiner der Löwen biss also an. Was die Gründer im Pitch allerdings nicht erwähnten: 80 Prozent der Einnahmen gehen an soziale Projekte.

Mia Mia aus Wiesbaden

Davor Petrovic will Nagelfeilen an den Mann und die Frau bringen. Er hat eine Menge Zeit damit verbracht, seine Idee von einer innovativen Nagelfeile voranzubringen und hat nun einen Prototypen gebaut. Für die Marktreife fehlt ihm die Beauty-Expertise, daher sucht er einen strategischen Partner, der mit ihm den Nagelfeilen-Markt aufwirbelt. Kann Davor die Löwen überzeugen, auf sein Angebt von 90.000 Euro für 25 Prozent der Firmenanteile einzuschlagen?

Gleich zwei Löwen zeigten Interesse an dem Produkt - und eigentlich wäre Löwin Judith Williams prädestiniert für diese Beauty-Geschäft. Ihr grätschte jedoch Ralf Dümmel dazwischen, der am Ende 90.0000 Euro für 25 Prozent der Firmenanteile bot. Darauf ließ sich der Gründer ein.

Medibino aus Düsseldorf

Die Düsseldorferin Susanne Kluba ist eigentlich als Mund-, Kiefer und Gesichtschirurgin tätig. Jetzt hat sie ihr Arbeitsfeld erweitert und vertreibt Medibino, ein Babykopfkissen, das Schädelverformungen vorbeugen soll. Ihre Lösung ist ihr patentiertes Babykopfkissen, welches von Anfang an lagebedingte Kopfverformungen durch gleichmäßige Druckentlastung vermeiden soll. Durch die verstellbare Größe wächst es mit der Größe des Babykopfes mit. Dabei kann es nicht nur im Kinderbett, sondern auch im Kinderwagen oder im Kindersitz angewendet werden. 49,90 Euro soll das Produkt im Handel kosten. Mit ihren zwei anderen Kollegen ist Kluba auf der Suche nach 350.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile und hofft auf die Investoren in der Höhle.

Keiner der Löwen biss an, denn den Preis fanden sie ziemlich dreist. Das Produkt überzeugte die Investoren überhaupt nicht.

deineStudienfinanzierung aus Berlin

Bastian Krautwald (22), David Meyer (30) und Alexander Barge (30) haben mit deineStudienfinanzierung die erste digitale Plattform geschaffen, die Studierende von der ersten Antragstellung bis hin zum letzten zurückgezahlten Euro bei der Finanzierung ihres Studiums unterstützt. Durch den einfachen, digitalen Prozess kann in weniger als 30 Minuten genau gesagt werden, welche Finanzierungsform ihnen in welcher Höhe zustehen würde und wie sie diese ganz einfach über die Plattform online beantragen können. Ist der Antrag erfolgreich, bezahlt der Studierende 29,90 Euro. Dieser muss bis Ende des Studiums jedes Jahr neu eingereicht werden. Alternativ steht auch das Abo-Modell, das bis zum Studienabschluss gilt, für 79,90 Euro zur Verfügung. Um ihr Produkt weiter zu optimieren, neue Services anzubieten und die Nummer Eins der Anlaufstellen für Studienfinanzierung zu werden, benötigen die drei Gründer 500.000 Euro und sind bereit, 12,5 Prozent an deineStudienfinanzieung abzugeben.

Hier bissen gleich zwei Löwen an: Frank Thelen fand die Idee spannend und bot 500.000 Euro für 20 Prozent der Anteile. Georg Kofler bot den gleichen Betrag für 15 Prozent. Die Gründer wollten den Deal allerdings mit Frank Thelen machen, nur zu anderen Konditionen. Also wurde hart gefeilscht. Am Ende handelten sie den Investor auf einen Anteil von 17,5 Prozent herunter.

