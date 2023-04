Staffel 13 der Vox-Gründershow Die spannendsten Produkte aus „Die Höhle der Löwen“ 2023

PlugVan aus Berlin

Jörg Kortmann, Max Müller und Florian Fey (v.l.) präsentierten mit „PlugVan“ Campingmodule für Kastenwagen. Die mobile Camper-Inneneinrichtung soll in jeden gängigen Kastenwagen von einer Person in fünf Minuten eingebaut werden können. Alle PlugVan-Module bieten eine Liegefläche, Sitzgelegenheiten, Stauraum, eine Tischplatte, Küchenelemente mit integrierten Wasserleitungen und vieles mehr. Sie erhofften sich ein Investment von 350.000 Euro für 7,5 Prozent der Anteile an ihrem Unternehmen. Es kam nicht zum Deal, obwohl das Produkt die Löwen begeisterte. Es scheiterte am Business-Plan.