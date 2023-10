„Die Höhle der Löwen“ 2023 Das gab es noch nie! Alle Löwen investieren in Umwelt-Spiel „Zeedz“

Danach wagt sich die Seglerfamilie Logisch mit Enteron in die Höhle der Löwen. Mutter Josefine, die Söhne Leonard und Jonas und der Papa Tom stellen sich vor. Zunächst spricht die Familie die Vorzüge des Segelns an, kommt dann aber recht zügig auf das Problem zu sprechen: Das Toilettenabwasser oder im Fachjargon „Schwarzwasser“, das häufig des Geruchs wegen mit Chemikalien gemischt wird und zum Leeren dann häufig, zumindest in Teilen, im Meer landet. Dieses Umweltproblem möchte die Familie mit Enteron lösen. Die Enteron ist die erste zertifizierte, vollbiologische Mini-Kläranlage für Yachten. Das Abwasser, das nach dem Durchlaufen der Kläranlage entsteht, ist so sauber, dass es alle Grenzwerte unterschreitet und so in umliegende Gewässer eingeleitet werden kann. Gleichzeitig hat die Familie die Aquonic enwickelt, die innerhalb von Sekunden aus See- und Flusswasser Trinkwasser macht. Die Geräte können sowohl auf Segelbooten und Yachten als auch auf Hausbooten verwendet werden. Die Enteron kostet den Endkunden 10.000 Euro und die Aquonic liegt preislich bei 4.500 Euro. In der Produktion kostet die Enteron 3.500 Euro und die Aquonic liegt in Sachen Produktionskosten bei 1.500 Euro. Von der Enteron wurden seit 2019 bereits 220 Geräte verkauft und von der Aquonic über 100 und damit liegen die Gründer bei einem Gesamtumsatz von eineinhalb Millionen Euro. Die Familie möchte 150.000 Euro und dafür 25 Prozent abgeben. Weil das Angebot der Familie sehr günstig ist für das, was sie bereits geleistet haben, wird die Jury stutzig. Was sie sich von einem Löwen erhoffen, möchten die Investoren wissen. Die Familie wünscht sich die Expansion an die Westküste der USA. Deshalb verabschieden sich Ralf, Dagmar und Nils. Maschmeyer macht ein Angebot, er möchte der Familie das Geld geben, aber 25,01 Prozent haben, um auch bei allen geschäftlichen Entscheidungen involviert zu sein. Nico Rosberg bietet das gleiche, wirbt aber für sich und seine umfangreichen Kontakte in der Branche. Die Gründer besprechen sich kurz und fragen die beiden Löwen dann, ob diese bereit wären zu anderen Konditionen zusammenzuarbeiten, um zwei Löwen für sich einzuheimsen. Maschmeyer kann sich das vorstellen, Rosberg nicht. „Ich kann mir das leider nicht vorstellen, ich brauch einfach das Vertrauen von euch.“ Dann schaut er Maschmeyer an: „Mit allem Respekt, aber ich würd das gern mit euch allein machen.“ Und da die Familie Nico Rosberg aufgrund seiner Affinität zu dem Thema ohnehin als Wunschlöwen im Auge hatten, sagen sie ihm zu. Und der springt so hoch in die Luft vor Freude, dass er sich dabei beinahe auf die Nase legt. Und auch die Familie ist überglücklich, Rosberg nun als Teil ihres Teams zu wissen.