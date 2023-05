Gründershow auf Vox Die spannendsten Produkte aus „Die Höhle der Löwen“

Headwave TAG aus Berlin

Die leidenschaftliche Motorradfahrerin Sophie Willborn präsentierte den Investorenen mit dem Headwave TAG Lautsprecher für den Motorradhelm. Dafür entwickelte sie Bluetooth-Lautsprecher für Motorradhelme, bei dem die Schallwellen den den Helm als Klangkörper nutzen. Die Lautsprecher werden an den Helm geklebt. Die Klebefläche sei so stark, dass sie Geschwindigkeiten von über 300 Km/h standhält, aber auch rückstandslos wieder entfernt werden kann. Der Lautsprecher ist schon seit 2016 auf dem Markt und erzielt Umsätze im siebenstelligen Bereich. Nun möchte Willborn eine kleinere Variante für Actionsport-Helme auf den Markt bringen. Sie erhofft sich ein Investment von 375.000 Euro für 12,5 Prozent der Anteile an ihrem Unternehmen. Sie stößt mit ihrem Lautsprecher auf kein Interesse. Ein Deal kommt an diesem Abend nicht zustande.