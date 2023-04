Fotos Das sind die „Höhle der Löwen“-Investoren in Staffel 13

Auch die 38-jährige Unternehmerin Janna Ensthaler ist in Staffel 13 neu mit dabei. Sie gründete und investiert in nachhaltige Technologien, digitale Innovation und Zukunftsthemen und schaffte es im Manager Magazin in die Liste der 100 einflussreichsten Frauen in der deutschen Wirtschaft.

Was Sie sonst noch zur neuen Staffel von DHDL wissen müssen.