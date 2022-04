Um sich ein besseres Bild von der Funktionalität und Qualität von „Fairhair“ zu machen, zogen sich Nico Rosberg, Dr. Georg Kofler und Ralf Dümmel diese Perücken über den Kopf und sorgten damit für jede Menge Lacher. Die Löwen waren letzlich nicht vom Produkt überzeugt: „Es ist also immer noch Plastik“, so Kofler. Um den Deal dennoch erfolgreich abzuwicklen, versprachen die Gründer eine plastikfreie Version zu entwickeln und bekamen so noch einen Deal über 250.000 Euro für 25,1 Prozent mit Ralf Dümmel.