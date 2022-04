„Die Höhle der Löwen“ 2022 : So haben die Löwen ihr Vermögen verdient

Foto: RTL/Boris Breuer 10 Bilder Das sind „Die Höhle der Löwen“-Investoren

Düsseldorf „Die Höhle der Löwen“ ist in die elfte Staffel gestartet. Jede Woche werden den Löwen dabei neue Produkte vorgestellt, in die sie investieren können. Doch wie kamen die Investoren eigentlich zu ihrem Geld?

Seit dem 4. April läuft die beliebte Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ auf Vox. Jeden Montag um 20.15 Uhr werden den Investoren Judith Williams, Nico Rosberg, Ralf Dümmel, Nils Glagau, Carsten Maschmeyer und Georg Kofler neue Produkte vorgestellt, in die sie investieren können. Doch wie lief eigentlich die Karriere der Investoren und wie kamen sie an ihr Geld?

Judith Williams

Die Investorin Judith Alexis Stecher-Williams ergatterte nach einer Krebsdiagnose einen Job als Moderatorin beim Teleshopping-Sender QVC und wechselte danach zum Shopping-Sender H.O.T., der heute als HSE24 bekannt ist. Dort erhielt sie 2004 ihr eigenes Schmuckformat und ihre Karriere als Geschäftsfrau begann Fahrt aufzunehmen.

Einige Jahre später kehrte sie zu QVC zurück. Diesmal allerdings nicht als Moderatorin, sondern ist dort wie bei HSE24 mit ihrer eigenen Kosmetiklinie vertreten. Unter ihrem Namen verkauft die heute 48-Jährige Cremes, Parfüms oder Hyaluron-Booster und setzt mit ihrem Unternehmen mehrere Millionen Euro jährlich um.

Nico Rosberg

Nico Rosberg ist ein ehemaliger Formel-1-Fahrer und seit 2019 Teil des Investoren-Teams bei „Die Höhle der Löwen“. Seine Karriere im Rennsport begann 2005 in der GP2-Serie, ein Jahr später fuhr er erstmals in der höchsten Rennklasse Formel 1. Durch Rennverträge bei Williams (2006-2009) und Mercedes (2009-2016) sowie Sponsorenverträge konnte der Rennfahrer sein Vermögen schon in jungen Jahren aufbauen. 2016 wurde Rosberg schließlich Weltmeister und beendete im selben Jahr seine Karriere. Im Anschluss an seine Laufbahn im Rennsport tätigte er 2018 erste Investments in der FIA-Formel-E-Meisterschaft und in ein Berliner Marketing-Startup. Zudem investierte er 2019 in das E-Scooter Start-up Tier.

Ralf Dümmel

Der Unternehmer Ralf Dümmel kam vor allem als Geschäftsführer der Handelsgesellschaft DS Produkte, die sich unter seiner Leitung zu einer international tätigen Firma entwickelte, an sein Vermögen. Seit er die Geschäftsführung innehat, expandierte das Unternehmen unter anderem nach Hongkong und Polen und setzt knapp 200 Millionen Euro jährlich um. Dümmel gehört bereits seit 2016 zu den Investoren bei DHDL und investierte dort seitdem in mehr als 85 Start-ups.

Nils Glagau

Der Österreicher Nils Glagau hatte zuerst andere Pläne, ehe er die Geschäftsführung des Familienunternehmens Orthomol übernahm und Inhaber des Unternehmens wurde. Zunächst studierte er nämlich Ethnologie mit Schwerpunkt Altamerikanistik in Bonn und kam erst nach und nach im Familien-Business an. Nach dem Tod seines Vaters im Jahr 2009, wurden Glagau, seine Mutter und seine Schwester zur Geschäftsführung ernannt. Da fünf Jahre später sowohl seine Mutter, als auch seine Schwester wieder ausstiegen, blieb nur Glagau in der Geschäftsführung, wo er primär für Marketing und Vertrieb verantwortlich ist. Glagau ist seit 2019 Investor in der „Höhle der Löwen“.

Carsten Maschmeyer

Der Finanzunternehmer ist wahrscheinlich der wohlhabendste Löwe in der Investorenrunde. Maschmeyer ist Geschäftsführer der Maschmeyer Group, die in sämtliche Branchen investiert. Zudem gründete er die Finanzvertriebsgesellschaft AWD Holding AG, die heute zu Swiss Life gehört. Nach der Übernahme der AWD Holding gründete Maschmeyer im Jahr 2010 gemeinsam mit Bert Rürup außerdem die MaschmeyerRürup AG, die drei Jahre bestand. Schon während dieser Zeit begann der Unternehmer in mehrere Start-ups zu investieren, so unter anderem eine Millionensumme in das Startup Mobile Event Guide. Das Vermögen des Löwen, der seit 2017 bei DHDL in der Investorenrunde sitzt, wurde 2021 vom „Forbes“-Magazin auf 1,3 Milliarden Euro geschätzt.

Georg Kofler