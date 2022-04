Gründer-Show auf Vox : Das sind die spannendsten Produkte bei „Die Höhle der Löwen“

Düsseldorf „Die Höhle der Löwen“ ist gestartet und ging damit bereits in die elfte Staffel. Woche für Woche müssen sich Gründer den Investoren stellen und hoffen auf einen Deal. Welche Top-Produkte sie den Löwen in der aktuellen Staffel präsentieren, sehen Sie hier.

In Folge 1 gingen die jüngsten Gründer, die jemals in der „Höhle der Löwen“ zu Gast waren, mit einer Fahrradtasche an den Start, die sich bequem in einen Rucksack umwandeln lässt. Die Investoren waren sofort begeistert und boten die gewünschten 20.000 Euro für zehn Prozent der Firmenanteile. Schließlich erhielt Nils Glagau den Zuschlag. Zudem wurden den Löwen unter anderem noch eine Biermarmelade und ein nachhaltiger Haargummi aus recyceltem Plastik vorgestellt.