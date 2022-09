„Die Höhle der Löwen“ : Maschmeyer investiert jetzt in Nippelpads

Foto: RTL/Bernd-Michael Maurer 22 Bilder Die spannendsten Produkte aus „Die Höhle der Löwen“ 2022

Düsseldorf In der zweiten Folge der zwölften Staffel „Die Höhle der Löwen“ können drei Gründer überzeugen. Besonders ein Nippelpad-Start-up haut die Jury vom Hocker. Zwei Gründerteams gehen mit leeren Händen nach Hause.

+++ 6. September +++ Miriams Nippelpad-Start-up haut die Jury vom Hocker

In der zweiten Folge bekommen in der „Höhle der Löwen“ wieder fünf Gründerteams die Möglichkeit, ihre Produkte vor den Investoren vorzustellen. Den Anfang macht die 22-jährige Miriam aus Frankfurt am Main. Sie startet die Runde mit einem ungewöhnlich ehrlichen Statement: „Ich trage gerade keinen BH.“ Wie so viele Frauen, möge sie keine BH’s und verzichte so oft es geht darauf. Damit leitet sie zu einem Dilemma über, das zahlreiche Frauen kennen: Sie möchte keinen BH tragen, aber auch nicht, dass andere ihre Brustwarzen sehen. Mit den Nippelpads, die auf dem Markt geboten wurden, war Miriam allerdings auch nicht zufrieden, denn diese hatten ihr zufolge häufig komische Formen, zeichneten sich durch das T-Shirt ab oder erfüllten ihren Zweck nicht richtig. Mit Nippli hat die junge Frau ihre eigenen Nippelpads entwickelt, die all das erfüllen, wonach sie sich selbst gesehnt hat. Die Nipplis sind sehr dünn: in der Mitte zwei Milimeter, um den Nippel gut zu covern und außen sind diese sogar nur einen halben Milimeter dünn, um sich der Brust ideal anzuschmiegen. Die Pads sind zu 100 Prozent wasserfest, schweißfest und können bis zu 30 Mal wiederverwendet werden. Sie sind in drei verschiedenen Farben (zwei für helle Hauttypen und einen für dunklen) erhältlich und auch in verschiedenen Varianten. Es gibt solche, die selbst haften und solche die mithilfe von Kleber haften bleiben. Miriams Pitch ist sehr gelungen, zum Ende der Präsentation weist sie noch darauf hin, dass sich in den Vereinigten Staaten gerade ein starker Trend zu „Oben ohne“ entwickelt. Miriam möchte 90.000 Euro für 20 Prozent, sie verkauft ihre Produkte für jeweils 20 Euro und hat keine hohen Produktionskosten. „Super Marge“, betont Nils Glagow. Und auch alle anderen Jury-Mitglieder sind beeindruckt. Miriams Marke gibt es seit drei Monaten, verkaufen tut sie seit eineinhalb Monaten. In dieser Zeit hat sie mit einem reinen Online-Geschäft bereits 26.000 Euro Umsatz erzielt. Besonders Maschmeyer ist beeindruckt von Miriam: „Sie sind ein Energiebündel auf hochsympathische Weise, Sie sprudeln vor Ideen, Sie sind kommunikationsstark, ich finde das total beeindruckend.“ Dennoch erklärt Maschmeyer, dass er bei dem Thema raus ist, weil er sich nicht gut genug auskennt – sie aber finanziell unterstützen wird, sofern keiner der anderen Löwen ein Angebot macht. Doch die anderen Löwen machen alle ein Angebot, sie beschließen sogar, keinerlei Werbung für sich selbst zu machen. Dann legt Maschmeyer nochmal nach, dass er doch auch Kontakte bei Rossmann und DM habe und ihr auch ein Angebot machen wolle. Nach kurzer Überlegung erklärt Miriam, Maschmeyer sei ihr großes Vorbild: „Wenn Sie schon die Ausnahme machen“, begründet sie ihre Entscheidung, sein Angebot anzunehmen.

Danach stellt sich der 32-jährige Martin mit seinem Start-up Hopper vor. Der studierte Wirtschaftsingenieur brennt für Elektromobilität in Städten und beschäftigt sich seit langem mit dem Bau von Elektrofahrzeugen. Zu der Präsentation vor den Löwen bringt er seinen Designer, Vertriebler und Entwickler mit. Denn sie haben gemeinsam den Hopper entwickelt, ein Elektrofahrzeug, das die Vorteile des Fahrrads mit dem Komfort eines Autos kombiniert. Der Hopper dient als ideales Fahrzeug für die Stadt, hat sogar eine Zulassung für den Fahrradweg. Zudem zeichnet er sich durch einen bequemen Sitz, einen Kofferraum mit viel Stauraum und eine einfache Ladung und Bedienung per Pedale aus. Das Fahrzeug fährt 25 km/h und passt in jede kleine Parklücke. Der Gründer möchte eine Millionen Euro für 12 Prozent der Anteile. Auf dem Markt befindet sich das Unternehmen noch nicht, der Verkaufspreis soll bei 7.300 Euro liegen, die Herstellungskosten betragen im ersten Jahr 4.200 Euro. Die Löwen steigen alle der Reihe nach aus, es würde zwar jeder eins kaufen, allerdings möchte keiner investieren. Nico Rosberg erklärt: „Das Risiko für mich als Investor ist zu groß, ich bin raus.“ Entmutigen lassen möchte sich Martin davon nicht.

Danach treten Tobias und Nadim von Socklaender bei den Löwen an. „Nils Glagow muss blank ziehen“, kündigen die beiden an. Und das tut er tatsächlich: allerdings muss er sich nur an den Füßen nackig machen. Die beiden Männer vereint seit längerer Zeit ein Problem: Sowohl bei Tobias, der als Gartenlandschaftsbauer tätig ist, landet ständig Dreck im Schuh und auch Nadim, der begeisterter Wanderer ist, kann ein Lied von den Steinchen im Schuh singen. Einen schnellen und zuverlässigen Schutz konnten die beiden auf dem Markt nicht finden. Daher haben sie die Socklaender Schutzsocke mit doppeltem Schaft entwickelt, bei der die Schäfte miteinander verbunden sind, sodass man den einen über den Schuh schiebt und den anderen ganz normal trägt. Die Jury ist begeistert von dem Produkt. Die beiden Gründer verlangen 60.000 Euro und sind dafür bereit, 20 Prozent der Firma abzugeben. Doch obwohl die beiden Gründer bereits seit 2020 auf dem Markt sind, haben sie bisher erst 150 Socken verkauft und einen Umsatz von 3000 Euro erzielt. Diese Zahlen schrecken einige Jurymitglieder ab. Doch Ralf Dümmel hält die Socke für einen absoluten Problemlöser, sieht das Produkt überall – verlangt aber 25 Prozent statt 20. Nils bietet den beiden genau dasselbe an. Doch sie entscheiden sich für Ralf. „Ralf ist Mr. Regalo, der macht uns im Handel sichtbar“, erklären die beiden bester Dinge.

Nun stellen sich die drei Jungs Fabio, Damian und Dominik von Gin Gillard vor. Die Unternehmer verbindet eine Sache: Sie alle leiden seit ihrer Geburt an einer Hörbehinderung. Doch davon lassen sie sich nicht unterkriegen. Sie bieten ein alkoholisches Getränk an, das weder Likör noch Spirituose sein will. Es ist ein altes Geheimrezept der Familie Gillard aus der Normandie, die mit ihrem Familiengetränk, das besonders für die zitronige Note bekannt ist, seit eh und je alle Menschen auf dem Altstadtfest in ihrem Dorf verzaubert. Das Geheimnis für das Rezept wurde über Generationen weitergetragen und hätte mit den letzten beiden Familienmitgliedern geendet, deshalb haben sie es Fabio übertragen, der jahrelang für die Familie gearbeitet hat. Für das Design der Boxen arbeitet die Marke regelmäßig mit hörbehinderten Künstlerinnen zusammen. Die Löwen finden das Getränk sehr lecker, es schmecke allerdings nicht wie typischer Gin. Das ist für Dr. Kofler unglücklich, er steigt als einer der ersten aus. Judith ist begeistert von dem Getränk und auch von der Verpackung, doch weil sie als einzige von allen Löwen überhaupt nicht alkoholaffin ist, ist sie raus. Die drei konnten bisher einen recht guten Umsatz von 137.523 Euro erzielen, deshalb bewerten sie ihr Unternehmen auf 150.000 für 15 Prozent. Löwe Nils Glagow sieht den USP (steht für Unique Selling Proposition) des Unternehmens gerade darin, dass es kein Gin ist, möchte deshalb noch stärker am Namen arbeiten. Für 30 Prozent der Firmenanteile willigt er ein, dabei zu sein.

Dann stellen sich Daniel und Konstanze aus Berlin mit ihrem Unternehmen CLR Outdoor vor: „Wer hat Lust auf ein Abenteuer?“, fragen die beiden eingangs. „Kommt drauf an, wie teuer das ist“, schmunzelt die Jury. In der Tat ist es sehr teuer, 10 Prozent der Anteile möchten die beiden Berliner für 200.000 Euro herausrücken. Sie haben ein faltbares Kajak entwickelt, das nur neun Kilogramm wiegt, sich easy als Rucksack transportieren lässt und innerhalb von drei Minuten aufgebaut werden kann. Das Falt-Kajak ist 100 Prozent recycelbar und wird in Deutschland mit kurzen Transportwegen transportiert. 432 Euro kostet die Produktion eines Kajaks, für 1590 Euro möchten sie es verkaufen. Obwohl die Jury begeistert von der Innovation ist, sind sie alle raus. „Mit dem Marketing liegt ihr voll daneben, mit dem Namen habt ihr keine Chance“, erklärt er. Zudem findet er die zwei Millionen Euro Bewertung ihres Unternehmens bei null verkauften Kajaks dreist. Der Löwe fasst zusammen: „Kategorie Erfinderreichtum: 100 Prozent. Kategorie Business Case, Null“. Das sehen die anderen Löwen ähnlich, die beiden gehen leer aus. Doch sie wollen sich nicht davon runterziehen lassen und freuen sich, dass immerhin das Produkt so gut ankam.

+++ 30. August +++ Der 17-jährige Aaron zieht drei Löwen auf einmal an Land

Die Löwen sind zurück! Zum Staffelauftakt in einer etwas anderen Konstellation, denn der Investor Dr. Georg Kofler nimmt wegen deren Firmenfusion diese Folge neben Ralf Dümmel auf dem Sofa Platz. Die anderen Jury-Mitglieder Judith Williams, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer und Nils Glagau kommentieren gleich zu Anfang, die beiden sähen aus wie aus der Muppet Show. „Wenn wir auch nur halb so erfolgreich wären wie die Muppetshow, dann wäre das gigantisch“, gibt Kofler schmunzelnd zurück.

Dann kommen auch schon die ersten Gründer. Lukas, Steffen und Bernhard stellen Pagopace vor, ein Ring, mit dem sich kontaktlos bezahlen lässt. Die Jury ist begeistert, die Gründer wünschen sich 200.000 Euro und möchten 10 Prozent ihres Unternehmens dafür abgeben. Maschmeyer verspricht den Gründern, ein international erfolgreiches Unternehmen aus Pagopace zu machen, möchte aber 15 Prozent und fünf zusätzliche Prozent, für den Fall, dass er es schafft, fünf Märkte für sie zu gewinnen. Die freche, aber wohl überlegte Antwort auf das letzte Angebot von Maschmeyer lautet: „Zahlen Sie bar oder pago?“ und damit ist der Deal besiegelt.

Danach stellt sich Amjad, ein Comedian aus Bremen vor. Er hat vor Pandemiezeiten auf der Bühne gestanden, musste sich wie viele freischaffende Künstler dann aber umorientieren, um seine Miete zahlen zu können. Also ging er, wie er selbst sagt, vom Kichern zu Kichererbsen über und machte aus dem Falafelteig seiner palästinensischen Mutter ein Geschäftsmodell. Er möchte 51.000 Euro für 15 Prozent Firmenanteile an Mamas Falafelteig von den Löwen. Obwohl sein Teig geschmacklich voll überzeugt, sind die Löwen unsicher, ob er Comedy und Falafel parallel wird stemmen können und Amjad geht ohne Deal, aber mit erhobenem Haupt nach Hause. Er sieht seinen Besuch bei den Löwen als positive Erfahrung, lässt sich aber nicht entmutigen. Er möchte in Zukunft Falafel und Comedy kombinieren - und den Löwen zeigen, dass das sehr wohl klappen kann.

Nun sind Kathrin und Felix mit ihrem Pitch bei den Löwen an der Reihe. Ihre Idee: Lemonist, ein Mittel, das Pestizide von Lebensmittel waschen soll. Sie brauchen 50.000 Euro und bieten dafür 15 Prozent. Die Idee überzeugt die Jury, im Folgegespräch wird jedoch klar, dass es noch viel zu tun gibt, damit Lemonist wirklich erfolgreich werden kann. Dümmel und Kofler fühlen sich dieser Herausforderung allerdings gewachsen, sie investieren für 25 Prozent der Firmenanteile. Die beiden Gründer von Lemonist besiegeln den Deal und sind bester Dinge.

Dann erscheint Steffanie Rainer mit ihrer Firma Without me vor den Löwen. Sie hat sich vorgenommen, die Badezimmer in Deutschland mithilfe einer Bio-Shampoo- und Duschgel-Nachfüllstation nachhaltiger zu machen. Sie möchte nicht nur ein Produkt, sondern einen ganzen Kreislauf verbessern und ihr Unternehmen kommt zu 100 Prozent ohne Plastik aus. Die Alternative dafür ist Edelstahl. Für 100.000 Euro bietet die 30-jährige Gründerin 15 Prozent an ihrer Firma. Leider kann sie keines der Jury-Mitglieder für sich gewinnen. „Sie hat die richtige Power, aber nicht das richtige Konzept“, stellt Judith Williams fest. „Without me heute leider without me“, erklärt Carsten Maschmeyer.

Und dann kommt der 17-jährige Aaron Holzhäuer aus Berlin mit seinem Fahrrad reingefahren und haut alle vom Hocker. Der junge Schüler erweist sich als echter Tüftler im Daniel Düsentrieb-Verschnitt. Sein noch nicht auf dem Markt platziertes Unternehmen Beesafe hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine handliche, aber sichere Fahrradtasche zu entwickeln. Fahrräder würden in Deutschland gerne genutzt, aber leider auch häufig geklaut, erklärt Aaron. Genauso sei es mit dem Fahrradzubehör. Aber während ein Schloss gegen den Fahrraddiebstahl hilft, gibt es ihm zufolge zur Zeit kein brauchbares Fahrradzubehör, das direkt am Fahrrad verstaut werden kann. Er hat natürlich ein cleveres Modell mitgebracht, das sich direkt an das Fahrrad schrauben lässt. Zudem hat er noch zwei weitere Ausfertigungen entwickelt, eines, bei dem USB-Stecker zum Laden der Lichter eingebaut sind und eines, bei dem eine Art Gepäckträger enthalten ist. Aaron möchte 145.000 Euro für 25,1 Prozent der Firmenanteile. Die Jury ist begeistert, nicht nur von dem Produkt, sondern auch von dem 17-jährigen Aaron und seinem Erfindergeist. „Der Typ ist der Knaller“, merkt Carsten Maschmeyer an. Und er möchte tatsächlich mit ihm zusammenarbeiten. Aber auch mit zwei weiteren Löwen, genau genommen die, die sich ohnehin schon zusammengeschlossen haben: Kofler und Dümmel. Maschmeyer macht dem jungen Schüler jede Menge Versprechungen, die drei würden ihn auf ein internationales Niveau bringen und in eine andere Sphäre katapultieren: „Dann ist das nicht fantastisch, dann ist das epitastisch.“ Mashmeyer, Kofler und Dümmel bieten dem Jungen die 145.000 Euro, wenn er bereit ist, 40 Prozent seiner Anteile abzutreten. Judith Williams sieht sich als einzige Löwin nicht in dem Bereich, Dagmar Wöhrl und Nikolas Glasgo dagegen nehmen Aarons Angebot ohne Kompromisse an. Da korrigiert sich das Trio aus Maschmeyer, Kofler und Dümmel noch einmal – sie gehen runter auf 30 Prozent. Der 17-Jährige verabschiedet sich kurz, um sich mit seinem Vater zu besprechen, der wegen seiner Minderjährigkeit zunächst stellvertretend für seinen Sohn die Firmenanteile verwalten soll. Im Telefonat stellt sich sofort heraus, dass Aaron das Trio bevorzugt, vor allem das Versprechen auf internationalen Erfolg spielt dabei eine Rolle. „Drei Löwen, also ein extra Löwe und dafür nur 4,9 Prozent mehr, ist ein ziemlich krasses Angebot“, erklärt der Junge seinem Vater und willigt dem Deal des Trios schließlich ein.

+++ 29. August +++ Kölner Gründer-Trio in der „Höhle der Löwen“

Es ist wieder soweit: Die beliebte Vox-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ geht in die nächste Runde. Auch diesmal können sich die Investoren Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, Judith Williams und Georg Kofler auf neue kreative und engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer freuen, die ihre Produkte präsentieren. In Folge eins stellt ein Kölner Gründer-Trio Pagopace vor. Dabei handelt es sich um einen Ring, den die Gründer in fünf verschiedenen Farben anbieten wollen. Das Besondere: Mit diesem Ring soll kontaktloses Bezahlen ermöglicht werden. Um ihr Produkt zu bewerben und sich auf dem Markt zu etablieren, benötigen die drei Gründer Lukas Schmitz (29), Bernhard Wernberger (56) und Steffen Kirilmaz (28) 200.000 Euro von den Löwen. Im Gegenzug wären sie bereit 20 Prozent ihres Unternehmens abzugeben.

In der ersten Folge der zwölften Staffel wird es direkt auch wieder kulinarisch, denn Amjad Abu Hamid (34) aus Bremen wagt sich mit einem Tiefkühl-Falafelteig nach dem traditionellen Originalrezept seiner Mutter vor die Investoren. Nun hofft er auf den Deal, um mit seiner Idee Mamas Falafelteig durchzustarten. Er wünscht sich 51.000 Euro von den Löwen für 15 Prozent seiner Firmenanteile.

Ebenfalls eine der Gründerinnen in der ersten Folge ist Steffanie Rainer (30) aus Untergruppenbach mit ihrem Produkt Withou me, einem Nachfüllautomaten für das 2in1-Bio-Shampoo und -Duschgel ihrer Kosmetikfirma. Um ihre Kosmetikmarke weiter auszubauen, benötigt sie 100.000 Euro von den Löwen und wäre bereit 15 Prozent ihrer Firmenanteile abzugeben.

Ein weiteres Gründer-Duo, das sich in Folge eins vor die Löwen traut, sind Kathrin Alfen (38) und Felix Strohmaier (40) aus Aachen. Die beiden stellen ihr Produkt lemonist vor, ein Pestizid-Entferner für Obst und Gemüse. „Gemeinsam mit einem Löwen oder einer Löwin wollen wir richtig durchstarten und allen Menschen eine pestizidarmere Ernährung ermöglichen“, erklärte die Gründerin und hofft wie ihr Gründerpartner auf 50.000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile.

Der fünfte Gründer der Runde ist gleichzeitig auch der jüngste. Mit gerade einmal 17 Jahren will der Berliner Aaron Holzhäuer seine Erfindung BeeSafe (inzwischen BeeMyBox) auf den Markt bringen. Die abschließbare Fahrradbox mit Platz für Lichter, Tacho, Klingel und sonstiges Zubehör soll bald an möglichst vielen Fahrrädern montiert werden. Damit dies gelingt erhofft sich der junge Gründer ein Investment in Höhe von 145.000 Euro. Dafür würde er 25,1 Prozent seiner Firmenanteile abgeben.

Welche Gründerin oder Gründer oder welches Produkt die Löwen schlussendlich überzeugen können, erfahren wir am 29. August 2022 um 20.15 Uhr auf Vox.

+++ 18. August +++ Diana zur Löwen ist Gast-Löwin in Staffel 12

Am 29. August geht es wieder los und die neue Staffel von „Die Höhle der Löwen“ startet auf Vox. Im wöchentlichen Rhythmus müssen mutige Gründerinnen und Gründer dann wieder den Investoren Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, Judith Williams und Georg Kofler ihre Produkte und Ideen präsentieren. Als Gastjurorin mit dabei wird außerdem erstmals die 27-jährige Influencerin und Unternehmerin Diana zur Löwen sein. Sie begeistert ihre mehr als eine Million Fans auf Instagram regelmäßig mit neuem Content rund um die Themen Klimawandel, Rechte von Frauen und Europapolitik. Außerdem unterstützte sie schon einige Start-ups, unter anderem Nelly, Ostrom oder Femtasy.

Neben Diana zur Löwen werden aber noch weitere prominente Gesichter in Staffel 12 in die „Höhle der Löwen“ zu sehen sein. So werden unter anderem der Vox-„Hundeprofi“ Martin Rütter und die zweifache Olympiasiegerin Kristina Vogel ihre Produkte vor den Investoren präsentieren. Außerdem wird es in der neuen Staffel wieder sehr hohe Investment-Forderungen geben: Ein Gründerteam wird sich ein Investment in Höhe von einer Million Euro wünschen, ein anderes gar 1,5 Millionen Euro. Zudem werden gleich zwei Gründerteams mit ihren Produkten alle Löwen überzeugen und Deals erhalten.

Im Anschluss an die Ausstrahlung im TV wird die aktuelle Folge auch auf RTL+ zu sehen sein. Zudem sind auf der Streaming-Plattform auch alle bisherigen elf Staffeln verfügbar.

