Alle Infos zu „Die Höhle der Löwen“ : Die Gründershow geht in die nächste Runde

Foto: RTL/Boris Breuer 10 Bilder Das sind „Die Höhle der Löwen“-Investoren

Düsseldorf Die beliebte Gründershow „Die Höhle der Löwen“ startet am 4. April auf Vox in die elfte Staffel. Wer sitzt in der Jury? Und welche Produkte können die Investoren diesmal überzeugen? Alle Infos zur großen Start-up-Show.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

+++ 30. März +++

Schon vor dem Start der elften Staffel sind die Produkte aus der ersten Folge bekannt. So werden den Investoren am 4. April eine Rucksack-Fahrradtaschen-Combo, ein Aufziehtisch, ein nachhaltiges Haargummi, Brotaufstriche auf Bierbasis und Mehrweg-Versanverpackungen präsentiert. Welche Produkte Maschmeyer, Rosberg und Co. überzeugen können, wer einen Deal bekommt und bei wem der Deal platzt, zeigt Vox am Montag um 20.15 Uhr. Im Anschluss werden die Folgen auch auf dem Streaming-Anbieter RTL+ abrufbar sein.

Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer 7 Bilder Die Top-Produkte aus „Die Höhle der Löwen“ 2021

Bestand die Jury zu Beginn von „Die Höhle der Löwen“ im Jahr 2014 noch aus dem Touristik-Unternehmer Vural Öger, Teleshopping-Expertin Judith Williams, Start-up-Investor Frank Thelen, der Unternehmerin und FDP-Politikerin Lencke Wischhusen und dem Abenteuer-Unternehmer Jochen Schweizer, ist heute nur noch Judith Williams mit dabei. Zu den aktuellen Investoren gehören Nils Glagau, Ralf Dümmel, Judith Williams, Dr. Georg Kofler, Dagmar Wöhrl, Nico Rosberg und Carsten Maschmeyer.

In der elften Staffel gesellt sich außerdem Sarna Röser als Gastjurorin zur Investorenrunde. Sie gilt als Nachfolgerin in der Führung des Familienunternehmens Zementrohr- und Betonwerke Karl Röser & Sohn GmbH und sitzt im Aufsichtsrat der Fielmann AG sowie im Beirat der Deutschen Bank. Zudem ist sie die stellvertretende Vorsitzende der Ludwig-Erhard-Stiftung und Mitgründerin des Start-ups Beamcoo.

Wo wird die Show ausgestrahlt?