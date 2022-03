Die zielstrebige Unternehmerin Sarna Röser ist die Nachfolgerin des in dritter Generation geführten Familienunternehmens „Zementrohr- und Betonwerke Karl Röser & Sohn GmbH“. Sie studierte Internationale Betriebswirtschaft in Stuttgart und an der Northumbria University in Newcastle.

Sarna Röser ist seit 2018 Bundesvorsitzende des Verbands “Die Jungen Unternehmer“ wo sie die Interessen von designierten und amtierenden Familienunternehmerinnen und Firmeneigentümern, die nicht älter als 40 sind, vertritt. Mit „Beamcoo“ hat Röser eine eigene digitale Plattform für Wissensaustausch aufgebaut. Zudem ist sie seit Juli 2020 im Aufsichtsrat der Fielmann AG, im Beirat der Deutschen Bank und stellvertretende Vorsitzende der Ludwig-Erhard-Stiftung.