Nils Glagau ist seit 2019 mit an Bord. Er ist der Sohn des Orthomol-Gründers Kristian Glagau und übernahm 2009 nach dessen Tod das Unternehmen in Langenfeld. Das Unternehmen stellt über 30 verschiedene Nahrungsergänzungspräparate her und erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von rund 100 Millionen Euro.