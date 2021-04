Neunte Staffel startet im März : Alle Infos zu „Die Höhle der Löwen“ 2021 auf einen Blick

Düsseldorf Vorhang auf für die große Start-Up-Show. „Die Höhle der Löwen“ hat wieder geöffnet. Zahlreiche Unternehmen stellen sich vor und verhandeln Deals. Was man über die neunte Staffel alles wissen muss.

Es ist die Show, die seit Jahren für Aufsehen sorgt und kleinen Start-Ups in der Regel einen gewaltigen Push verpasst. Natürlich ist die Rede von der Vox-Investoren-Sendung „Die Höhle der Löwen“. Wir beantworten hier die wichtigsten Fragen zum Start der neuen Staffel am 22. März.

Wann läuft „Die Höhle der Löwen“?

Ab dem 22. März um 20.15 Uhr läuft „Die Höhle der Löwen“ wieder auf dem TV-Sender Vox. Es ist die neunte Staffel. In zwölf Folgen stellen sich auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Start-Ups vor, die auf eine große Investition hoffen. Dabei gibt es auch einige Neuerungen.

Warum wird die Sendung nun montags gezeigt?

In den letzten Staffeln lief die Sendung „Die Höhle der Löwen“ in der Regel immer am Dienstag. Doch mit der achten Staffel hat sich das gewohnte Sendeschema geändert und wird auch weiter beibehalten. Hintergrund ist, dass ProSieben auch im Herbst eine neue Staffel der Erfolgssendung „Masked Singer“ zeigt – an einem Dienstag. Also die pragmatische Lösung bei „Die Höhle der Löwen“: Dann wird eben montags gesendet.