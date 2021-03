Inevstor bei „Die Höhle der Löwen“ : Das müssen Sie zu Nico Rosberg wissen

Düssedorf Die Höhle der Löwen ist wieder eröffnet! Es darf wieder um die besten Deals verhandelt werden. Auch Nico Rosberg will investierten und sitzt zum zweiten Mal in der Runde der Investoren. Wir stellen ihn genauer vor.

Nico Rosberg wurde am 27. Juni 1985 in Wiesbaden geboren und ist ein ehemaliger deutsch-finnischer Formel-1-Rennfahrer, der für das Mercedes-Team fuhr. Er wurde 2014 und 2015 Vizeweltmeister sowie 2016 zum ersten Mal Formel-1-Weltmeister. Danach beendete er seine F1-Karriere.

Kurz nach dem Ende seiner Motorsport-Laufbahn folgte Rosbergs erstes großes Investment: Er steckte Geld in Chargepoint. Das Silicon-Valley-Unternehmen stellt heute das weltweit größte Ladestationen-Netzwerk für Elektroautos bereit. Parallel beteiligte er sich an der internationalen Rennserie für Elektroautos, Formel E, und an Deutschlands führenden Flugtaxi-Start-ups. Außerdem übernahm Nico Rosberg einen Großteil des Engineering-Unternehmens TRE, das sich auf die Entwicklung von Autofahrwerken spezialisiert hat.