„Die Höhle der Löwen“ 2021 : Diese Gründer hoffen in Folge 1 auf einen Deal

Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer 6 Bilder Die Top-Produkte aus „Die Höhle der Löwen“ 2020

Düsseldorf Am 6. September trauen sich die ersten Gründer wieder in die „Höhle der Löwen“, in der Hoffnung einen Deal mit einem Investor zu ergattern. Mit diesen Geschäftsideen und Produkten wollen die Teilnehmer überzeugen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Montag, den 6. September, startet um 20.15 Uhr die 10. Staffel der Gründershow „Die Höhle der Löwen“ bei Vox. Mit dabei sind wieder die Investoren Carsten Maschmeyer, Beauty-Expertin Judith Williams, Medienunternehmer Georg Kofler, Handelsmogul Ralf Dümmel, Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl, Orthomol-Geschäftsführer Nils Glagau und Ex-Rennfahrer Nico Rosberg. Erstmals sind auch die Gast-Löwen Anne und Stefan Lemcke von der Geschmacksmanufaktur Ankerkraut dabei, die 2016 in der 3. Staffel selbst einen Deal abgeräumt haben.

Das sind die Pitches in Folge 1:

„Classplash“ : Die Gründer Rui (35, Ingenieur) und Carlos Duarte Ramalheiro (41, Diplom-Musikpädagoge) präsentieren ein Unternehmen für Musik-Lern-Apps für Kinder. Insgesamt haben die Brüder sechs Apps für unterschiedliche Musikinstrumente und unterschiedliche Altersstufen entwickelt. Treffen Sie bei den Löwen den richtigen Ton?

: Die Gründer Rui (35, Ingenieur) und Carlos Duarte Ramalheiro (41, Diplom-Musikpädagoge) präsentieren ein Unternehmen für Musik-Lern-Apps für Kinder. Insgesamt haben die Brüder sechs Apps für unterschiedliche Musikinstrumente und unterschiedliche Altersstufen entwickelt. Treffen Sie bei den Löwen den richtigen Ton? „ Osmans Töchter“ : Die Gründerinnen Arzu Bulut (48), Yudum Korkut (33) und Constanza Hörrmann (26) bringen türkische Meze im Glas mit in die Höhle. Kann das kulinarische Highlight überzeugen?

: Die Gründerinnen Arzu Bulut (48), Yudum Korkut (33) und Constanza Hörrmann (26) bringen türkische Meze im Glas mit in die Höhle. Kann das kulinarische Highlight überzeugen? „ASTALEA “: Der Aroma-Duftstein fürs Auto soll den klassischen Duftbaum verbannen. Die Auto-Düfte sollen ansprechend und individuell sein. Ist das einen Deal wert?

“: Der Aroma-Duftstein fürs Auto soll den klassischen Duftbaum verbannen. Die Auto-Düfte sollen ansprechend und individuell sein. Ist das einen Deal wert? „Laufmaus“ : Dieses Griffelement für die Hände soll für eine optimale Haltung beim Laufen sorgen. Wie das funktioniert, stellen Mediziner Horst Schüler und sein Team vor.

: Dieses Griffelement für die Hände soll für eine optimale Haltung beim Laufen sorgen. Wie das funktioniert, stellen Mediziner Horst Schüler und sein Team vor. Außerdem können sich die Zuschauer auf ein Wiedersehen mit „ArtNight“ aus Berlin freuen.

Alle weiteren Informationen zur neuen Staffel können Sie hier nachlesen.

(ahar)