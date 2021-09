„Die Höhle der Löwen“ 2021 : Diese Gründer konnten in Folge 1 einen Deal ergattern

Düsseldorf Am 6. September haben sich die ersten Gründer wieder in die „Höhle der Löwen“ getraut, in der Hoffnung, mit einem Deal herauszugehen. Wer konnte überzeugen? Und welcher Traum ist geplatzt?

Am Montag, den 6. September, startete bei Vox die 10. Staffel der Gründershow „Die Höhle der Löwen“. Jede Woche Montag können Gründer und Gründerinnen wieder ihre Produkte vorstellen und auf einen Deal mit den Investoren hoffen. Mit dabei sind Carsten Maschmeyer, Beauty-Expertin Judith Williams, Medienunternehmer Georg Kofler, Handelsmogul Ralf Dümmel, Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl, Orthomol-Geschäftsführer Nils Glagau und Ex-Rennfahrer Nico Rosberg. Erstmals sind auch die Gast-Löwen Anne und Stefan Lemcke von der Geschmacksmanufaktur Ankerkraut dabei, die 2016 in der 3. Staffel selbst einen Deal abgeräumt haben.

Diese Produkte haben in Folge 1 einen Deal ergattert:

„ Osmans Töchter“ : Die Gründerinnen Arzu Bulut (48), Yudum Korkut (33) und Constanza Hörrmann (26) haben türkische Meze im Glas mit in die Höhle gebracht. 170.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile lautete ihr Wunsch. Das war den Investoren zu wenig: Dagmar Wöhrl forderte 25 und Nils Glagau sogar 30 Prozent der Firmenanteile. Die Gründerinnen entschieden sich für das Angebot der Unternehmerin und durften sich über einen Deal freuen. Vorerst. Denn im Nachgang gaben die drei auf Instagram und Facebook bekannt, dass der Deal geplatzt sei. Was ist passiert? Eine Erklärung gab es bisher noch nicht, diese soll aber im Nachgang noch folgen.

: Die Gründerinnen Arzu Bulut (48), Yudum Korkut (33) und Constanza Hörrmann (26) haben türkische Meze im Glas mit in die Höhle gebracht. 170.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile lautete ihr Wunsch. Das war den Investoren zu wenig: Dagmar Wöhrl forderte 25 und Nils Glagau sogar 30 Prozent der Firmenanteile. Die Gründerinnen entschieden sich für das Angebot der Unternehmerin und durften sich über einen Deal freuen. Vorerst. Denn im Nachgang gaben die drei auf Instagram und Facebook bekannt, dass der Deal geplatzt sei. Was ist passiert? Eine Erklärung gab es bisher noch nicht, diese soll aber im Nachgang noch folgen. „ASTALEA “: Der Aroma-Duftstein fürs Auto soll den klassischen Duftbaum verbannen. Die Auto-Düfte sollen ansprechend und individuell sein. Das hat sowohl Judith Williams als auch Ralf Dümmel überzeugt und beide haben die gewünschten 70.000 Euro für 20 Prozent geboten. Gründerin Kim Lohmar entschied sich im Endeffekt für Dümmel.

“: Der Aroma-Duftstein fürs Auto soll den klassischen Duftbaum verbannen. Die Auto-Düfte sollen ansprechend und individuell sein. Das hat sowohl Judith Williams als auch Ralf Dümmel überzeugt und beide haben die gewünschten 70.000 Euro für 20 Prozent geboten. Gründerin Kim Lohmar entschied sich im Endeffekt für Dümmel. „Laufmaus“: Dieses Griffelement für die Hände soll für eine optimale Haltung beim Laufen sorgen. Wie das funktioniert, haben Mediziner Horst Schüler und sein Team in der Sendung vorgestellt. Für ihre Erfindung, die vor allem beim Duo Maschmeyer/Glagau auf großes Interesse gestoßen ist, forderten die vier Gründer ein Investment von 280.000 Euro für 17,5 Prozent ihrer Firmenanteile. Auch Medienunternehmer Georg Kofler hat sich als Investor angeboten, musste jedoch gegenüber seinen Investoren-Konkurrenten den Kürzeren ziehen. Horst Schüler, Martin Rutemöller, Oliver Baumgärtel und Thomas Pieper mussten etwas mehr abtreten als gewünscht und gingen mit 280.000 Euro für 25,1 statt der 17,5 Prozent ihrer Firmenanteile aus der Höhle heraus.

Dieses Produkt ging leer aus:

„Classplash“: Die Gründer Rui (35, Ingenieur) und Carlos Duarte Ramalheiro (41, Diplom-Musikpädagoge) präsentierten ein Unternehmen für Musik-Lern-Apps für Kinder. Insgesamt haben die Brüder sechs Apps für unterschiedliche Musikinstrumente und unterschiedliche Altersstufen entwickelt. Dafür wollten sie 350.000 Euro für zehn Prozent der Firmenanteile. Bei diesen Zahlen konnten sich die Gründer und die Investoren nicht einigen und so mussten sie ohne eine Deal wieder nach Hause fahren.

(ahar/boot)