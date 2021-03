Gocher kämpft um Deal : So startet die Frühjahrsstaffel von „Höhle der Löwen“

Düsseldorf Am Montag beginnt die 9. Staffel der Gründer-Show „Höhle der Löwen“. In zwölf Folgen wollen mutige Start-ups ihre Geschäftsideen verkaufen. Den Start macht ein junger Mann aus Goch.

Gleich in der 1. Folge der Gründer-Show wittern die "Raubkatzen" fette Beute: Lara Schuhwerk (28) präsentiert ihr Start-up "Beneto Foods": eine Pasta, die Insektenmehl enthält. Sie möchte damit eine nachhaltige Proteinquelle schaffen: "Grillen enthalten 50 Prozent mehr Protein als Hühner- oder Rinderfleisch, 15 Prozent mehr Eisen als Spinat und genauso viel Vitamin B12 wie Fisch . Außerdem erzeugen Grillen 100 Mal weniger CO2-Emissionen und verbrauchen 2000 Mal weniger Wasser als Rinder, um die doppelte Menge an Protein zu erzeugen." Ihr erstes Produkt ist die Beneto Pasta. Für die Weiterentwicklung neuer Produkte benötigt die Gründerin 80.000 Euro und bietet dafür 15 Prozent ihrer Firmenanteile.

Kostenpflichtiger Inhalt Devran Sezek (41) aus Goch traut sich ebenfalls in "Die Höhle der Löwen" und stellt sein Start-up "Compasstrainer" vor. "Mit meiner Erfindung lernen Kinder spielend leicht das 1x1 des Fußballspielens. Einen Fußball an der richtigen Stelle sowohl mit dem linken als auch rechten Fuß zu treffen, ist schwieriger als man denkt." Seine Lösung für die Schusstechniken Vollspann, Innenspann, Außenspann und Innenseite: der Compasstrainer - ein innovatives Sportprodukt, das mit verschiedenen Farben und Komponenten arbeitet. Noch arbeitet der gelernte Maler- und Lackierermeister allein für sein Start-up, aber für den Fußballmarkt benötigt er einen starken Partner mit den richtigen Kontakten an seiner Seite. Sein Angebot an die Löwen: 150.000 Euro für 20 Prozent seiner Firmenanteile. Beißt einer der Löwen an?