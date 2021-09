„Die Höhle der Löwen“ 2021 : In Folge 3 kämpfen Proteinbier, E-Motorrad und Schuhstifte um die Löwen

Düsseldorf Auch in der dritten Folge der aktuellen Staffel „Die Höhle der Löwen“ hoffen fünf Start-Up-Gründer darauf, einen Deal mit den Investoren zu ergattern. Welche Gründer können mit ihren teilweise ausgefallenen Produkten und Ideen überzeugen?

Am Montag, den 6. September, startete bei Vox die 10. Staffel der Gründershow „Die Höhle der Löwen“. Jede Woche Montag können Gründer und Gründerinnen wieder ihre Produkte vorstellen und auf einen Deal mit den Investoren hoffen. Mit dabei sind Carsten Maschmeyer , Beauty-Expertin Judith Williams , Medienunternehmer Georg Kofler , Handelsmogul Ralf Dümmel , Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl , Orthomol-Geschäftsführer Nils Glagau und Ex-Rennfahrer Nico Rosberg . Erstmals sind auch die Gast-Löwen Anne und Stefan Lemcke von der Geschmacksmanufaktur Ankerkraut dabei, die 2016 in der 3. Staffel selbst einen Deal abgeräumt haben.

Die Gründer von NOVUS wollen ihr E-Motorrad an den Mann bringen. René Renger und Marcus Weidig haben bereits im Studium das weltweit erste E-Motorrad erfunden. Elon Musk wollte den jungen Gründern das E-Motorrad NOVUS angeblich bereits abkaufen, was die beiden aber ablehnten. Die Gründer brauchen 1,6 Millionen Euro von den Löwen und bieten dafür zehn Prozent ihrer Firmenanteile.

Botanyia ist der zweite Kandidat: Jeffrey Javelona kam auf die Idee für die innovativen Pflanzenübertöpfe, nachdem sich seine Frau mit schweren Betontöpfen plagte. Botanyia stellt leichte, optisch ansprechende Pflanzenübertöpfe in Naturstein-Optik her. Der Pflanzenübertopf aus Naturstein ist leichter als übliche Pflanzenübertöpfe und kann zudem in zwei Hälften geteilt werden. Durch einen integrierten Magnetverschluss kann er auch wieder zusammengesetzt werden. 100.000 Euro werden gewünscht - dafür gibt es einen 20 Prozent-Anteil.

Glossy Dreams - so heißt das Start-Up von Lina Bouhmidi. Sie hat in einem selbst gebauten Labor in einer Garage einen Reinigungsstift für Schuhe – speziell für die Nähte – hergestellt. Der Reinigungsstift enthält ein Fluid, das nicht in den Schuh eindringt. Deshalb kann man das Mittel nach 40 Sekunden Einwirkzeit ganz einfach abwischen. Sie bietet 12 Prozent ihres Unternehmens für 75.000 Euro an.