„Die Höhle der Löwen“ 2020 : Dieser Rekord-Deal platzte nach der Show

Düsseldorf Zum Staffelauftakt der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ gab es ein Novum: Alle Investoren boten für denselben Deal. Doch die Vereinbarung mit dem Nagellack-Start-up „gitti“ platzte nach der Sendung. Woran das lag und was sonst noch in Folge eins passierte.

Die Höhle der Löwen ist zurück – und wie! Selbst in der achten Staffel passiert noch nie da gewesenes. Denn in der ersten Folge am Montagabend bei Vox boten alle Löwen für eine Beteiligung am nachhaltigen Nagellack-Start-up „gitti“ - jeweils 300.000 Euro für acht Prozent der Firmenanteile. Noch nie gaben alle Investoren einzeln ein Gebot für einen Deal ab. Doch so groß die Freude über diese Rekordbieterei bei der Gründerin zunächst war, am Ende wurde nichts daraus