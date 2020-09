„Die Höhle der Löwen“ 2020 : Vegane Milch und Nico Rosbergs Handysucht

Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer 6 Bilder Die Top-Produkte aus „Die Höhle der Löwen“ 2020

Düsseldorf Folge zwei der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ steht ganz im Zeichen von Nachhaltigkeit und Achtsamkeit. Außerdem erfährt man einiges Privates über die Investoren.

Eine vegane Milchalternative aus natürlichen Zutaten haben Nikolas Hartmann, der Koch Moritz Braunwarth und Niklas Kattner entwickelt. Sie haben über zwei Jahre im Labor an ihrem Produkt „vly“ gearbeitet und fast eine Million Euro investiert. Die Milchalternative aus Erbsenproteinen, Rapsöl, natürlichen Extrakten und Wasser soll bessere Nährwerte als die handelsüblichen Alternativen wie Hafer- oder Sojadrinks haben. Von den Löwen gab es zwar Lob – aber keinen Deal. Georg Kofler wollte für 500.000 Euro nicht die angedachten acht Prozent, sondern 35 Prozent Firmenanteil haben. Das war den Berlinern zu viel. Über das positive Feedback freuten sie sich trotzdem.

Immer am Handy? Das Problem Handysucht kennen viele, auch Neu-Löwe Nico Rosberg. Er besitzt deswegen sogar überhaupt kein Smartphone. Die Gründer Selcuk Aciner, Christina Roitzheim und Marius Rackwitz haben eine App erfunden, mit der Nutzer trainieren können, digitale Medien achtsam und sinnvoll zu nutzen. Das soll anhand von Audio- und Textübungen geschehen, die das eigene Verhalten analysieren. Für zehn Prozent Anteile an „not less but better“ wollten sie 150.000 Euro. Rosberg und Carsten Maschmeyer waren angetan – wollten nach einiger Beratung aber für ihre Investition 25 Prozent. Nach viel Hin und Her traf man sich schließlich bei 20 Prozent.

Die weiteren Pitches aus Folge 2:

Deal für „bruXane“: Dr. Jörg Köhler und Bianca Berk aus Marburg wollen mit ihrer patentierten Beißschiene nächtliches Zähneknirschen verhindern – mittels Vibrationssignal im Mund. Die beiden Gründer wollen 600.000 Euro für zehn Prozent, Investor Nils Glagau lehnt ab. Dafür sind Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel und Maschmeyer überzeugt, fordern aber 36 Prozent – der Deal kommt zustande.

Deal für „bruXane": Dr. Jörg Köhler und Bianca Berk aus Marburg wollen mit ihrer patentierten Beißschiene nächtliches Zähneknirschen verhindern – mittels Vibrationssignal im Mund. Die beiden Gründer wollen 600.000 Euro für zehn Prozent, Investor Nils Glagau lehnt ab. Dafür sind Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel und Maschmeyer überzeugt, fordern aber 36 Prozent – der Deal kommt zustande. Deal für „Schreibathlet": Das Schreiblernheft von Kai Döringer und Hasan Saygili aus Taunusstein vereinfacht durch eingestanzte Buchstaben im Heft das schriftliche Erlernen des ABC. Die Hefte sollen nach ihrer Vision an möglichst vielen Schulen genutzt werden. Um das hinzubekommen, brauchen sie aber Hilfe: Sie bieten den Investoren für 50.000 Euro 20 Prozent ihrer Firmenanteile an.

Das Schreiblernheft von Kai Döringer und Hasan Saygili aus Taunusstein vereinfacht durch eingestanzte Buchstaben im Heft das schriftliche Erlernen des ABC. Die Hefte sollen nach ihrer Vision an möglichst vielen Schulen genutzt werden. Um das hinzubekommen, brauchen sie aber Hilfe: Sie bieten den Investoren für 50.000 Euro 20 Prozent ihrer Firmenanteile an.



Kein Deal für „HitPartner“: Die mobile Tenniswand von Alexander Lenfers aus Vreden soll das Solo-Tennisspiel auch auf engstem Raum ermöglichen. Judith Williams ist zwar sehr angetan von der Idee, da sie wegen ihrer mangelhaften Fähigkeiten nie Tennispartner finde, doch der Deal (200.000 Euro für 20 Prozent) kommt trotzdem nicht zustande.

+++ 01.09.2020 +++

Rekord-Deal von "gitti" Nagellack platzt nach Sendung

Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer 9 Bilder Das sind die „Höhle der Löwen“-Investoren

Die Höhle der Löwen ist zurück – und wie! Selbst in der achten Staffel passiert noch nie da gewesenes. Denn in der ersten Folge am Montagabend bei Vox boten alle Löwen für eine Beteiligung am nachhaltigen Nagellack-Start-up „gitti“ - jeweils 300.000 Euro für acht Prozent der Firmenanteile. Noch nie gaben alle Investoren einzeln ein Gebot für einen Deal ab. Doch so groß die Freude über diese Rekordbieterei bei der Gründerin zunächst war, am Ende wurde nichts daraus

Jennifer Baum-Minkus (35) hat festgestellt, dass ein Großteil der am Markt erhältlichen Nagellacke Inhaltsstoffe enthalten, die in Verdacht stehen, gesundheitsschädigend zu sein. „Ich will einen Nagellack ohne Lack“, sagte sie. Die Nagelfarben basieren auf natürlichen Inhaltsstoffen, sind vegan und tierversuchsfrei. Ein Konzept, dass die Löwen überzeugte, sodass jeder ein Gebot abgab. Den Zuschlag erhielt Judith Williams und auch Dagmar Wöhrl durfte sich noch für 50.000 Euro einkaufen. Doch am Ende platzte der Deal, wie das Magazin „Stern“ berichtete. Dort erklärte die Gründerin, dies sei aus „unterschiedlichsten Gründen“ geschehen. Löwin Judith Williams wurde da konkreter und sagte: „Nach unserem Deal vor der Kamera wollte die Gründerin eine vielfach höhere Bewertung durchsetzen. Das ist absolut legitim, aber mein Team und ich haben uns dagegen entschieden.“

Die weiteren Pitches aus Folge 1:

Deal für „GRPSTAR“: Manuel Kössl (37) und David Krusch (25) haben mit "GRPSTAR" den Fußballschuhen ein Update verpasst! Während normale Fußballstollen sich relativ schnell abnutzen, basieren ihre Stollen auf einem zum Patent angemeldeten System. Die GRPS können individuell in der Höhe und der Bodensituation angepasst werden. Für die anstehende Internationalisierung benötigen die Gründer 85.000 Euro, im Gegenzug bieten sie 10 Prozent ihrer Firmenanteile. Nils Glagau macht den Deal zu ihren Konditionen, Mitbieter Nico Rosberg geht leer aus.

Manuel Kössl (37) und David Krusch (25) haben mit "GRPSTAR" den Fußballschuhen ein Update verpasst! Während normale Fußballstollen sich relativ schnell abnutzen, basieren ihre Stollen auf einem zum Patent angemeldeten System. Die GRPS können individuell in der Höhe und der Bodensituation angepasst werden. Für die anstehende Internationalisierung benötigen die Gründer 85.000 Euro, im Gegenzug bieten sie 10 Prozent ihrer Firmenanteile. Nils Glagau macht den Deal zu ihren Konditionen, Mitbieter Nico Rosberg geht leer aus. Deal für „flapgrip": Für verschiedene Alltagssituationen werden separate Handyhalterungen benötigt: Die multifunktionale Smartphone-Halterung „flapgrip" dient als Navi-Halterung im Auto und als Media-Ständer, soll optimal in der Hand liegen und kann am Laptop für freihändige Video-Calls befestigt werden. Der flapgrip ist besonders schmal und lässt sich auf alle Smartphones und Hüllen aufkleben. Mithilfe der Löwen möchten die Gründer Philip Deml und Cem Dogan flapgrip auf jedes Smartphone bringen. Dazu benötigen sie 125.000 Euro und bieten den Investoren 15 Prozent ihrer Firmenanteile an. Ralf Dümmel bekommt den Deal, Judith Williams und Nils Glagau sind raus aus dem Geschäft.

Für verschiedene Alltagssituationen werden separate Handyhalterungen benötigt: Die multifunktionale Smartphone-Halterung „flapgrip“ dient als Navi-Halterung im Auto und als Media-Ständer, soll optimal in der Hand liegen und kann am Laptop für freihändige Video-Calls befestigt werden. Der flapgrip ist besonders schmal und lässt sich auf alle Smartphones und Hüllen aufkleben. Mithilfe der Löwen möchten die Gründer Philip Deml und Cem Dogan flapgrip auf jedes Smartphone bringen. Dazu benötigen sie 125.000 Euro und bieten den Investoren 15 Prozent ihrer Firmenanteile an. Ralf Dümmel bekommt den Deal, Judith Williams und Nils Glagau sind raus aus dem Geschäft. Kein Deal für „ChargeX“: Die Gründer wollen mehr Möglichkeiten schaffen, um E-Autos einfach und vor allem nebenbei aufzuladen. Ihr modulares Ladesystem funktioniert wie eine Mehrfachsteckdose und ermöglicht das zeitversetzte Aufladen von mehreren Fahrzeugen an einer Ladestation. „Es lässt sich extrem einfach installieren und ist ein smarter Weg, alle Stellplätze in einem Parkhaus zu Ladeplätzen umzubauen", sagte Gründer Michael Masnitza. Doch den Investoren hat das Projekt „zu viele Unwägbarkeiten“.

Die Gründer wollen mehr Möglichkeiten schaffen, um E-Autos einfach und vor allem nebenbei aufzuladen. Ihr modulares Ladesystem funktioniert wie eine Mehrfachsteckdose und ermöglicht das zeitversetzte Aufladen von mehreren Fahrzeugen an einer Ladestation. „Es lässt sich extrem einfach installieren und ist ein smarter Weg, alle Stellplätze in einem Parkhaus zu Ladeplätzen umzubauen", sagte Gründer Michael Masnitza. Doch den Investoren hat das Projekt „zu viele Unwägbarkeiten". Kein Deal für „Yumbau": Den Löwen schmecken die „Dim Sum"-Teigtaschen in puncto Geschmack und Schärfe zwar, doch die Hürde „Tiefkühlbereich" verschreckt die Investoren. So bekommen die Asia-Food-Experten Hongmei "Ivy" Zhang und Kevin Brück am Ende kein Angebot für ihre Dim Sums made in Germany.

(lha/kron)