Die Gründer Micheal Schunke und Mathias Dögel haben mit dem “Willhelm Grill“ den ersten App-gesteuerten Holzkohle-Grill entwickelt. Herzstück des Grills ist die höhenverstellbare Glutwanne und das integrierte Lüftungssystem, welches für eine konstante und regulierbare Temperatur auf der Grilloberfläche sorgt. Zudem verfügt der smarte Grill über einen festen Temperatursensor direkt am Rost und Anschlüsse für vier Garthermometer. Auch langes Anheizen gehört aufgrund der verbauten Technik der Vergangenheit an - in knapp zehn Minuten ist der Grill einsatzbereit.