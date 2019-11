Zehnte Folge der „Höhle der Löwen“ : Investoren streiten sich um Detox-Öl und Super-Müsli

Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer 26 Bilder Die Top-Produkte aus „Die Höhle der Löwen“ 2019.

Düsseldorf In der zehnten Folge von „Die Höhle der Löwen“ ging es um eine Gründerin aus Kolumbien, leuchtende Schnuller und eine Erfindung, die Ratten von Booten fernhalten soll. Wir stellen die Unternehmer und ihre Deals vor.

ELIXR aus Freiburg im Breisgau

Das Ehepaar Jenny (36) und Philipp (35) Rathgeber ist schon seit einiger Zeit begeistert vom Ölziehen - einem neuen Detox-Trend. Dafür nimmt man einen Esslöffel Pflanzenöl, schwenkt es fünf bis zehn Minuten im Mund und spuckt es anschließend aus. „Ölziehen ist ein über Jahrtausende bewährtes Schönheitsritual aus dem Ayurveda und man sagt ihm die hervorragendsten Dinge nach“, sagt Jenny. Es soll etwa das Immunsystem stärken und Karies vorbeugen. Sonderlich toll schmeckt das nicht, deshalb haben die Beiden mit ELIXR eigene Öle auf den Markt gebracht. Sie planen bereits zwei weitere Seifen und naturreine ätherische Öle. Damit sie ihre Ziele erreichen, wollen Jenny und Philipp 75.000 Euro und bieten den Löwen 20 Prozent der Firmenanteile.

Judith Williams ist überzeugt und setzt sich gegen ihre Kollegen Dümmel und Maschmeyer durch. Sie bietet dem Paar 150.000 Euro für 25 Prozent.

binky box aus Leinfelden-Echterdingen

Als Vater von zwei Kindern weiß Sebastian Stahl (39): Wenn nachts das Kind schreit, hat oft der fehlende Schnuller Schuld. Also müssen die Eltern aufstehen, den Schnuller suchen und hoffen, dass das Kind wieder einschläft. Die binky box kann ohne Bohren am Bettchen angebracht werden und hat Platz für maximal fünf handelsübliche Schnuller. Durch den nachtleuchtenden Rahmen findet das Kind die richtige Stelle und kann sich nun bei Bedarf selbst einen Schnuller ziehen, der Nächste rückt automatisch nach. Aktuell vertreibt der Gründer das Produkt im Online-Shop. Um es flächendeckend zu vermarkten, will Sebastian Stahl 75.000 Euro und ist bereit, den „Löwen“ 17 Prozent seiner Firmenanteile zu überlassen.

Der Gründer geht leer aus - die „Löwen“ zweifeln, ob das Produkt auf dem Markt Chancen hat.

Keimster aus Leipzig

Michael Gebhardt (31) und Erik Renk (31) sind bereits seit der Schule befreundet und beide beschäftigt das Thema Ernährung. Ihre Idee: Ein Basismüsli mit gekeimten Getreidesorten. Denn im Gegensatz zu einem normalen ungekeimten Korn können die Nährstoffe leichter vom Körper aufgenommen und umgesetzt werden. Sie enthalten mehr Aminosäuren, Vitamine, Proteine und sekundäre Pflanzenstoffe. Ihr Sortiment besteht derzeit aus verschiedenen Mischungen und Einzelprodukten in zwei verschiedenen Größen. Um noch schneller wachsen zu können, wollen die Gründer 300.000 Euro und würden im Gegenzug 15 Prozent ihrer Firmenanteile abgeben.

Ralf Dümmel investiert 300.000 Euro - bekommt dafür aber 30 Prozent der Firmenanteile.

no rats on board aus Wädenswil (Schweiz)

Die Geschwister Jaqueline (22) und Simon (20) Burkhardt stellen mit „no rats on board“ ein Rattenstopper für Boote, Yachten und Schiffe vor. Als gute Schwimmer und Kletterer gelangen die kleinen Nager über die Festmacherleinen an Bord. Dort können sie durch Anknabbern von Leitungen in kürzester Zeit großen Schaden anrichten. Mit der Erfindung ihres Vaters soll das nun nicht mehr passieren, denn durch das Anbringen der kreisförmigen Vorrichtung wird den Ratten der Weg über die Leinen versperrt. Zusätzlich bieten die Gründer den Rattenstopper in einer für Frachter geeigneten Größe an. Um den Bootsmarkt damit zu erobern, wollen die Geschwister ein Investment von 150.000 Euro und bieten 15 Prozent ihrer Firmenanteile.

Die Gründer sehen nur ein Nischenprodukt und lehnen ab.

DE CANA - Panela aus Frankfurt am Main

Anna Elisabeth Segovia (32) bringt den „Löwen“ ein süßes Geheimnis den kolumbianischen Anden mit: „Die Panela ist wohl der natürlichste und leckerste Zucker, den Deutschland je gesehen hat.” Die Geschäftsidee der Frankfurterin ist stark mit ihrer persönlichen Geschichte verbunden. „Ich möchte die Bauern dabei unterstützen in Frieden zu leben und eine faire und vor allem legale Einkommensquelle zu generieren”, sagt die Gründerin. DE CANA - Panela wird aus Zuckerrohr gewonnen, der auf den gleichen Hochebenen Feld an Feld neben dem berühmten und mehrfach preisgekrönten kolumbianischen Kaffee wächst. Panela wird so hergestellt, so dass die Vitamine und Mineralien der Zuckerrohrpflanze dem Endprodukt erhalten bleiben. Um ihr Produkt DE CANA - Panela deutschlandweit bekannt zu machen, will Anna Elisabeth Segovia 200.000 Euro und würde dafür 25 Prozent ihrer Firmenanteile den „Löwen“.

Dagmar Wöhrl schlägt zu und gibt der Gründerin 200.000 Euro für 25 Prozent der Firmenanteile.

+++++

Diese Gründer stellen sich in Folge neun vor

Drive Dressy aus München

Die Brüder Laurenz und Leonhard Krieger möchten mit ihrem Start-up Drive Dressy Mode in das Auto bringen. Die Münchner haben einen Autositzbezug entwickelt, den sogenannten Fashion-Seat-Cover. Dieser lässt sich passgenau und leicht über den Originalsitz an- und abziehen. Eine integrierte Airbag-Naht gewährleistet, dass sich im Falle eines Unfalls der Airbag problemlos entfalten kann. Mit dem 3D-Konfigurator kann der Nutzer seine Bezüge individuell gestalten - ob ein ganzes Set oder auch nur für die Kopfstützen. Zukünftig soll es auch möglich sein, dass die Kunden ihre eigenen Designs hochladen können. Um den Markt erfolgreich zu erobern, sind die Brüder auf der Suche nach einem geeigneten Partner. Wird ein Löwe auf das Angebot 15 Prozent der Firmenanteile für 500.000 Euro einsteigen?

Der Abend endet für die Gründer ohne Deal.

Drillstamp aus Biberach

"Meine Erfindung ist so eine große Hilfe im Alltag, dass sie in keinem Haushalt fehlen sollte”, ist sich Alexander Jentzmyk sicher. Jeder, der schon mal ein Bild, Regal oder eine Lampe anbringen wollte, kennt das Problem mit dem umständlichen Markieren der Bohrlöcher. "Wenn es dann mal wieder nicht funktioniert hat, dann bohre ich ein weiteres Loch und die Wand sieht aus wie ein Schweizer Käse”, so der Erfinder. Mit Drillstamp soll damit jetzt Schluss sein. Das kleine Hilfsmittel wird in die Aufhängeöse eingeschoben, auf der gewünschten Höhe an der Wand positioniert und durch leichten Druck gegen die Wand erscheint die entsprechende Markierung. So soll punktgenaues Bohren einfach möglich sein. Wird ein "Löwe” 100.000 Euro in den Drillstamp investieren? Im Gegenzug bietet Alexander Jentzmyk 25 Prozent seiner Firmenanteile an.

Ralf Dümmel schlug zu – und stieg mit 100.000 Euro für 30 Prozent der Firmenanteile ein.

Convercycle aus Frankfurt

Luftverschmutzung, Parkplatzmangel, Stau - es gibt viele Gründe, über Auto-Alternativen nachzudenken. Eine der beliebtesten Alternativen ist sicherlich das Fahrrad. Doch wie transportiert man größere Einkäufe oder andere Lasten? David Maurer-Laube, Robert Kratz und Hubertus Osterwind von Convercycle haben eine Lösung parat: Ihr Fahrrad hat einen Kofferraum. Das 2in1-Fahrradkonzept kombiniert ein Citybike mit einem Lastenfahrrad. Der Umbau des Convercycle ist mit einem Handgriff erledigt: das Citybike verwandelt sich mit einer Rotation des Rückrads nach außen in ein Lastenfahrrad und mit einer Drehung in die andere Richtung wieder zurück. Um die Produktion und den Vertrieb voranzutreiben, benötigen sie 500.000 Euro und bieten dafür 15 Prozent der Firmenanteile.

Da wollte keiner der Löwen so recht ran – trotz Lob. Die Gründer gingen leer aus.

WeeDo aus Hamburg

Kinder lieben es auch im Winter, draußen zu spielen. Damit auch der Schneeanzug Spaß bringt, hat die gelernte Schneiderin Antje Risau die "WeeDo Funware"-Schneeanzüge entwickelt. Nicht nur ihre besonderen Designs heben sich von der Masse ab, sondern auch die vielen Features sind besonders. Zum Beispiel lassen sich dank des "Mitwachssystems” Ärmel und Beine in der Länge regulieren. Der Taillenzipper ermöglicht einen schnellen Toilettenstopp, ohne gleich den ganzen Schneeanzug ausziehen zu müssen. Die Handschuhe gehen nicht verloren, weil sie am Anzug befestigt sind. Die verstellbaren Kapuzen können auch über dem Helm getragen werden. Außerdem schützen die Schneeanzüge die Kinder beim Fallen, weil sie an Ellenbogen, Knien und Po durch extra Polster geschützt sind. Um die "WeeDo"-Welt noch weiter auszubauen, benötigt die Designerin Antje Risau ein Investment von 100.000 Euro und würde dafür 20 Prozent ihrer Firmenanteile abgeben. Gehen die "Löwen” auf den Deal ein?

Georg Kofler bot 100.000 Euro für 30 Prozent der Anteile.

PLANTBREAK aus Heinsberg

Seinen großen Traum, Fußball-Profi zu werden, musste Max Rongen nach einer Verletzung an den Nagel hängen. Seine neue Leidenschaft hat er im Fitness- und Ernährungsbereich gefunden und hat neben der Schule zwei Ausbildungen absolviert: Er ist Fitnesstrainer und Ernährungsberater. Die Suche nach einem gesunden Fitness-Riegel blieb erfolglos und so erfand Max kurzerhand PLANTBREAK. Seine Backmischungen für die veganen, kalorienarmen Fitness-Riegel sollen ganz ohne Süßungsmittel und Zusatzstoffe auskommen. Mit 16 Jahren hat Max Rongen das Unternehmen gemeinsam mit seinem Vater Ralf Rongen gegründet. PLANTBREAK ist auf ihn angemeldet. „Wenn ich volljährig bin, wird das Unternehmen auf meinen Namen überschrieben und dann bin ich der alleinige Eigentümer”, so Max Rongen. Doch vorher wagt er sich mit gerade einmal 17 Jahren zusammen mit seinem Vater in die "Höhle der Löwen”. Das Vater-Sohn Gespann ist auf der Suche nach einem erfahrenen Partner für den großen Roll-Out. Wird der junge Gründer die geforderten 50.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile von den "Löwen” bekommen? "Ein Deal würde mich auf jeden Fall vom Schüler zum Unternehmer machen”, hofft Max Rongen.

Ralf Dümmel bot die 50.000 Euro - für 25 Prozent der Firmenanteile.

+++++

Folge acht - die Produkte und die Deals

Wingbrush aus Köln

Der Zahnarzt Louis Bahlmann hat mit seinen Schulfreunden Burak Dönmezer und Marc Schmitz eine besondere Interdentalbürste erfunden. Sie soll besonders gut die Zahnzwischenräume erreichen. „Einfach am Zahnzwischenraum ansetzen, zusammendrücken, fertig – einfacher und schneller war es noch nie“, sagt Burak Dönmezer. Es ist bereits die zweite und neuste Produktentwicklung der Gründer. Sie haben auch eine Zahnseide entwickelt, die bei Kontakt mit dem Zahn aufquillt, dadurch verbessert sich die Reinigungsleistung. Während die Interdentalbürste bereits erhältlich ist, steht der Markteintritt für die Zahnseide noch bevor. Bahlmann und seine Kollegen wollen 400.000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile – und hoffen, dass die Löwen „zubeißen“.

Ralf Dümmel investiert in die Interdental-Zahnbürste Wingbrush.

Gafferwand aus Prislich

Der Erfinder Dieter Mohn (62) beobachtete im November 2016 einen Unfall - und da kam ihm eine Idee. Mohn fiel auf, dass die Leute ihre Fahrzeuge verließen und zum Unfallort gingen. Anstatt zu helfen, zückten sie ihre Handys, machten Aufnahmen und filmten. Sie gafften und statt zu helfen, blockierten sie die Arbeit der Einsatzkräfte. Um das in Zukunft zu verhindern, hat Dieter Mohn die „Gafferwand“ erfunden. Dabei handelt es sich um einen aufblasbaren Sichtschutz. Die Wand kann in weniger als zwei Minuten aufgebaut werden. Auch wenn Dieter Mohne bereits erste Sichtschutzwände an Feuerwehren verkaufen konnte, ist er auf der Suche nach einem Investor. Er möchte 100.000 Euro und ist dafür bereit, 20 Prozent der Firmenanteile abzutreten.

Für Dieter Mohn und „Gafferwand“ endete der Abend ohne Deal.

Pattarina aus Cottbus

Wer gerne näht, kenn auch ein oft ärgerliches Problem des Hobbys: die aufwändige Schnittmustervorbereitung. Nora Baum und Markus Uhlig haben nun eine Augmented-Reality-App entwickelt, mit der Schnittmuster präzise vom Handy auf den Stoff übertragen und einfach nachgezeichnet werden können. Das macht das Nähen viel einfacher. Die beiden haben bereits Kunden unter Verlagen und Schnittmuster-Designern. Mit einem Investment von 100.000 Euro würden sie weitere Entwickler einstellen, sind aber vor allem auf der Suche nach einem Sparringpartner. Baum und Uhlig hoffen, damit 12,5 Prozent an einen oder mehrere „Löwen“ abgeben zu können.

Frank Thelen witterte das große Geschäft und wollte mit den beiden Gründern gleich nach der Show loslegen. Doch daraus wird wohl nichts, denn der Deal soll gleich nach der Show wieder geplatzt sein.

Rock the Billy aus Villach (Österreich)

Rene Taumberger und David Pirker stellen mit Rock the Billy ein Tanz-Workout vor. Das Training kombiniert Boogie Woogie, Rock’n’Roll, Swing und Jazzabilly. Rock the Billy ist auf drei Bereiche aufgeteilt. Die Trainerlizenz, ein Abo (für eine monatliche Gebühr von 19,90 Euro) und das Merchandise. In ihrem Onlineshop verkaufen die Gründer Produkte, die man für ein Workout benötigt. Um schnell wachsen zu können, benötigen Rene Taumberger und David Pirker 120.000 Euro und bieten dafür 20 Prozent ihrer Firmenanteile an.

Obwohl die Gründer kräftig das Tanzbein geschwungen haben, gab es am Ende keinen Deal für Rock the Billy.

Noveltea aus München/Newcastle (England)

„Einen im Tee haben“ - das kann man bei Noveltea wörtlich nehmen. Die beiden Gründer Lukas Passia und Vincent Efferoth haben einen kalt gebrühten Tee erfunden, der mit Gin, Rum oder Whisky gemischt wird. Lukas Passia (aufgewachsen in Remscheid) und Vincent Efferoth (aufgewachsen in Leverkusen) haben sich zufällig im St. James Park kennengelernt, dem Fußballstadion von Newcastle United. Sie haben mit ihrem Start-up zahlreiche Auszeichnungen gewonnen und erhielten in der englischen Gründer-Show „Dragon´s Den“ drei Angebote. „Leider konnten wir uns nicht mit den englischen Investoren einigen und so verließen wir die englische Höhle ohne Deal”, sagt Passia. Das soll dieses Mal nicht passieren. Sie fordern: 450.000 Euro für zehn Prozent der Unternehmensanteile.

Dagmar Wöhrl geht einen Deal mit den beiden Gründern ein. Sie bekommt für 450.000 Euro fünfzehn Prozent der Anteile und wird neben der Beteiligung auch mit einem Euro pro Flasche belohnt, bis ihr Investment abgezahlt ist.

+++++

Diese Gründer stellten sich in Folge sieben vor

Mellow Monkey aus Gießen

Hier werden die „Löwen“ zu Naschkatzen: Das Gründer-Pärchen Robert (53) und Stephanie (45) Ackermann will mit dem Start-up Mellow Monkey das Marshmallow neu erfinden. Das Spezielle an ihren Schaumzucker-Kreationen liegt im Kern. Von außen geröstet, befindet sich im Inneren des Marshmallows ein Eiskern. Mittlerweile sind über 20 verschiedene Sorten entstanden - alle handgemacht. Mit einem Invest von 100.000 Euro für zehn Prozent der Firmenanteile soll der erste Schritt gewagt werden.

Einen Deal können die Gründer aber nicht mitnehmen. Die „Löwen“ halten das Unterfangen für zu komplex und steigen aus.