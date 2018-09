„Höhle der Löwen 2018“: Wuppertaler Kandidat will das Staubsaugen revolutionieren

Köln/Wuppertal Die neue Staffel der Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ auf Vox startet am Dienstag mit einem Kandidaten aus NRW. Ein Erfinder aus Wuppertal versucht sein Glück mit einer praktischen Erfindung.

Aus NRW tritt zudem noch eine weitere Kandidatin an. Julia Huthmann aus Bonn bietet Unternehmensanteile an ihrem Handel mit der Frucht des Jackbaums aus Sri Lanka an. Diesen verkauft sie seit zwei Jahren als Fleischersatz in Dosen auf dem deutschen Markt.