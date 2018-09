Höhle der Löwen 2018: Twerkxout, Smicies und das „unsexieste Produkt alive“ Ello

Düsseldorf Bei den Löwen geht es rund: Mit dem Popo wackeln, Kalorien verbrennen und damit Geld verdienen? Die Investoren sind skeptisch. Einen Überraschungserfolg liefert dafür das „unsexiest Produkt alive.“

Frank Thelen zieht bei der Präsentation immer wieder die Augenbrauen hoch. Mehrere Tänzerinnen stehen in knappen Shorts in der Löwenhöhle, gehen in die Knie und lassen ihre Hüften kreisen. Es ist die Idee von Kristina Markstetter (27) und Rimma Banina (33). „Frauen gehen ins Fitnessstudio für Bauch, Beine, Po, bei uns geht es um Letzteres“, erzählt Kristina. Das soll mit einer Mischung aus Tanzen und Twerken erreicht werden. „Twerkxout“ der Name. Carsten Maschmeyer grinst verschmitzt und Investor Frank Thelen hat seine Sprache wieder gefunden: „Twerken, was ist das nochmal“, fragt er. Löwenkollegin Dagmar Wöhrl schreitet selbst zur Tat und probiert es kurzerhand selbst aus. Leichter gesagt als getan: „Wie geht denn der Po nach oben?“, fragt sie die beiden Gründerinnen.