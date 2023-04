Historisches Live-Event So können Sie die Krönung von Charles III. im TV verfolgen

Nachdem die verstorbene Queen Elisabeth II. (✝96) rekordverdächtige 70 Jahre auf dem britischen Thron saß, bricht am 6. Mai eine neue Ära an. An diesem Tag wird ihr Sohn Charles III. zum neuen König des Vereinigten Königreichs und Nordirland gekrönt. Ein Jahrhundertereignis, für das sich auch viele Menschen in Deutschland interessieren.