„Hatten Glück im Unglück“ : Comedian Abdelkarim meldet sich nach Angriff auf „heute show“-Team zu Wort

Kurz nach dem Angriff: Abdelkarim (r.) im Gespräch mit Polizisten in Berlin. Foto: AP/Michael Sohn

Berlin Der unvermittelte Angriff auf das Team der „heute show“ in Berlin hat für großes Entsetzen gesorgt. Kurz nach der Attacke mit mehreren Verletzten meldete sich Comedian Abdelkarim mit einem Statement auf Instagram.

Das Foto von Comedian Abdelkarim ist nur schwer aus dem Kopf zu bekommen. Dem sonst so gut aufgelegten Entertainer ist auf dem Foto, das ihn am Freitag in Berlin zeigt, der Schock ins Gesicht geschrieben. Unvermittelt wurden er und sein Team der „heute show“ auf offener Straße angegriffen, einige Teammitglieder wurden verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Einen Tag nach dem Angriff hat sich Abdelkarim via Instagram zu Wort gemeldet und sich für die zahlreichen Genesungswünsche bedankt. Wie das ZDF mitteilte, wurden die Verletzten bereits am Freitag wieder aus dem Krankenhaus entlassen.

„Ich wollte mich nur mal kurz für die große Anteilnahme von euch bedanken. Auf allen Kanälen kamen Nachrichten von vielen Menschen. Vielen lieben Dank“, schrieb Abdelkarim. Und weiter: „Das heute show Kamerateam, der Aufnahmeleiter, drei Sicherheitsleute und ich wurden von einer sehr aggressiven Gruppe angegriffen. Einige von uns mussten ins Krankenhaus. Zum Glück geht es nach aktuellem Stand aufwärts“, hieß es. Abdelkarim bedankte sich bei den zahlreichen Zeugen, den Polizisten und den Rettungssanitätern sowie den drei „übermenschlichen Sicherheitsleuten aka Gladiatoren für die große Hilfe (auch wenn alle Genannten sagten ‚Dafür sind wir ja da’).“ Laut Aussage eines Sicherheitsmitarbeiters, schreibt Abdelkarim, „hatten wir Glück im Unglück. Das Ganze hätte auch viel tragischer enden können. Ich hatte von allen das größte Glück und mir geht es gut. Vielen Dank.“

Mittlerweile sind die Tatverdächtigen wieder auf freiem Fuß. Es seien keine Haftbefehle erlassen worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Samstagabend per Twitter mit. Es bestünden „kein dringender Tatverdacht bzw. keine Haftgründe“. Die Attacke in Berlin-Mitte wurde einhellig verurteilt.

Die Motive der Angreifer blieben zunächst unklar. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Samstag im rbb-Inforadio. Nach Dreharbeiten zum Demonstrationsgeschehen am 1. Mai sei das ZDF-Team laut Slowik aus einer Gruppe von etwa 20 Vermummten heraus attackiert worden. „Das war ein feiger Angriff“, sagte Slowik. Sechs Tatverdächtige - vier Männer und zwei Frauen - wurden festgenommen. Sie wurden am Samstag wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

Den Ermittlungen zufolge wurden die Mitglieder des ZDF-Teams geschlagen, offenbar auch mit einer Metallstange. Am Boden liegend seien sie getreten worden.

(mja mit dpa)