Kuppelsendung im Auto Kultshow „Herzblatt“ kommt zurück ins Fernsehen

Die Fernsehsendung „Herzblatt“ kommt zurück. Das österreichische Fernsehen will vom kommenden Jahr an Paare in einem Taxi zusammenbringen. „ORF 1 macht die Kult-Dating-Marke jetzt mobil und bringt sie mit einem neu entwickelten Format wieder auf die Bildschirme“, teilte der Sender in Wien mit. „Für die Kandidatinnen und Kandidaten von ‚Herzblatt Taxi‘ gibt es ‚Liebe zum Mitnehmen‘, wenn sie sich in einem E-Bus quer durch ganz Österreich flirten.“