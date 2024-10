ARD-Serie „Herrhausen“ Warum das Düsseldorfer Schloss Benrath plötzlich in Bonn steht

Wir schreiben das Jahr 1989. Michail Gorbatschow ist auf Staatsbesuch in der Bundesrepublik. Zu seinen Ehren lädt Bundeskanzler Helmut Kohl zu einem Staatsempfang in die Redoute. Unter den Gästen ist auch der Deutsche-Bank-Chef Alfred Herrhausen. Als er in seiner Limousine vorfährt, prangt in großen, roten Lettern „Bad Godesberg“ auf dem Bildschirm. Die Zuschauer sind irritiert, denn sie sehen die rosafarbene Fassade eines Gebäudes, das nur sehr entfernt Ähnlichkeit mit dem Bad Godesberger Festsaal hat.