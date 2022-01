Streeck bei „Lanz“ : „Die Lage wäre eine andere, hätten wir jetzt alle durchgeimpft“

Düsseldorf Gurgeltests, Genetiker, Genesene: Bei „Lanz“ geht’s mal wieder um Corona. Der Virologe Hendrik Streeck liefert dabei nicht nur dem Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer einige Denkanstöße.

Dem stimmt der Grünen-Politiker Boris Palmer zu, dem selbst ein Parteiausschluss droht . Wie beim Fußball könnten Politiker nicht für zwei Mannschaften gleichzeitig spielen, sagt der Tübinger Oberbürgermeister. Allerdings zeigt er sich skeptisch gegenüber einer „moralischen Brandmauer gegen das Reich des Dunklen“, die ebenfalls die Diskussion um Ottes Schritt prägt. So verweisen CDU-Politiker etwa auf Beschlüsse, die eine Zusammenarbeit mit der AfD ausschließen. Palmer glaubt, eine Dämonisierung der rechten Partei würde nur die „Wagenburgmentalität“ unter den Wählern stärken. Stattdessen plädiert er dafür, die AfD „wie eine normale Partei“ zu behandeln und ihren Mitgliedern auf Augenhöhe zu begegnen. „Ich möchte jemandem sagen, was ich für falsch halte, ohne den anderen zu einem schlechten Menschen zu erklären“, sagt Palmer.

Der Virologe Hendrik Streeck, der selbst im Labor arbeitet, steuert als Fachmeinung ein entschiedenes „Ja, aber“ bei. Zwar sei es korrekt, dass Humangenetiker die Arbeit der Labors unterstützen könnten, aber ohne das diagnostische Wissen eines Facharztes ginge es bei der Auswertung nicht. Zudem fehle es in den Laboren viel weniger an Personal als vielmehr an Reagenzien und Plastikmaterial. Technisch ließe sich die Knappheit teils mit Möglichkeiten wie so genannten Pool-Tests lösen. „Aber die Frage ist: Wollen wir das?“