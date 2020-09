Superstar ist „unendlich traurig“ : Weihnachtsshow von Helene Fischer im ZDF wegen Corona abgesagt

Düsseldorf/Mainz Große Enttäuschung bei Sängerin und Fans. Seit Jahren zählt die „Helene Fischer Show“ im ZDF an Weihnachten zum Pflichtprogramm dazu. Doch dieses Jahr ist wegen der Corona-Pandemie alles anders. Die Show fällt aus, doch das Zweite hat sich etwas einfallen lassen.

Seit 2011 gehört die „Helene Fischer Show“ im ZDF am ersten Weihnachtsfeiertag zum Inventar. Jahr für Jahr holt der deutsche Superstar internationale Hochkaräter zu sich auf die Bühne, um im Duett einen Hit zu singen. Nun ist im Jahr 2020 die Sachlage aber wegen der Corona-Pandemie weitgehend klar: Im bisherigen Format kann die Show nicht stattfinden. Das ZDF hat die Absage bestätigt, vertröstet aber die Fans und zeigt stattdessen ein Best-Of der bisherigen neun Ausgaben. So dürfen Fans in Erinnerung schwelgen, als Fischer mit ihren eingeladenen Superstars einen Hit performte und die Herzen höher schlagen ließ. Zahlreiche Auftritte blieben in Erinnerung und dürfen wohl auch im Best-Of einen Platz finden, schließlich hat sich Fischer so ziemlich alle Stars geholt, die irgendwie greifbar sind. Von Andrea Berg, über Andrea Bocelli bis hin zu James Blunt, Rea Garvey, Udo Jürgens und Co.