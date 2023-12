ZDF legt vor, ARD zieht nach Zweite Helene-Fischer-Show im Ersten

„Der preisgekrönte Filmemacher Paul Dugdale fängt die emotionalen Momente und Highlights der Show so gekonnt ein, dass dieser Konzertfilm alles bisher Dagewesene übertrifft und damit neue Maßstäbe setzt“, so der MDR. Übrigens hatte das ZDF nicht von Beginn an ein Abo auf Helene Fischer. In den Jahren 2011 und 2012 hatte noch das Erste die „Helene Fischer-Show“ zu Weihnachten übertragen.