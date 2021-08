Mit 81 Jahren gestorben : "Traumschiff"-Schauspielerin Heide Keller ist tot

Schauspielerin Heide Keller in der Rolle der Chefhostess Beatrice an Bord des „Traumschiffs“. (Archivfoto) Foto: ZDF/ZDF/Dirk Bartling

Die aus der ZDF-Serie "Das Traumschiff" bekannte Schauspielerin Heide Keller ist tot. Keller sei am vergangenen Freitag im Alter von 81 Jahren gestorben, teilte das ZDF am Montag in Mainz mit. Sie hatte im "Traumschiff" 38 Jahre lang die Rolle der Chefhostess Beatrice gespielt.