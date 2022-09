Bekannt aus „Stranger Things“ : Hauptrolle für David Harbour in „Gran Turismo“-Verfilmung

Hauptrolle für David Harbour in „Gran Turismo“-Verfilmung

Der US-Schauspieler David Harbour soll in der geplanten Videospiel-Verfilmung „Gran Turismo“ die Hauptrolle übernehmen. Foto: dpa/Baden Roth

Los Angeles Schauspieler David Harbour soll in der Videospiel-Verfilmung „Gran Turismo“ einen ehemaligen Rennfahrer spielen und ergattert damit die Hauptrolle. Im August 2023 soll der Film in die Kinos kommen.

US-Schauspieler David Harbour, als Sheriff Jim Hopper aus der Hitserie „Stranger Things“ bekannt, soll in der geplanten Videospiel-Verfilmung „Gran Turismo“ die Hauptrolle übernehmen. Der 47-Jährige wird einen früheren Rennfahrer spielen, der einem Teenager das Wettfahren beibringt, berichtete das Branchenblatt „Hollywood Reporter“ am Mittwoch. Der Film unter der Regie des Südafrikaners Neill Blomkamp soll im August 2023 in die Kinos kommen.