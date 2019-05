„Tatort: Der gute Weg“ : Dit is Berlin

BERLIN „Der gute Weg“ ist ein hartes, düsteres Krimi-Drama mit Rubin und Karow im Berliner „Tatort“.

Der Wert von Praktika steht und fällt mit der Verantwortung, die der Neue auf dem unbekannten Terrain übernehmen darf. Kocht man bloß Kaffee und schlurft zum Kopierer – oder bekommt man einen echten Einblick in das Berufsfeld, das dazugehörige Berufsrisiko inklusive? Wer etwa in einer Schreinerei Holzspäne in die Heizung schippt, kann auch mal von einer bösen Staublawine überrascht werden. In seinem Praktikum bei der Schutzpolizei erlebt Tolja, der ältere der beiden Söhne von Kommissarin Nina Rubin (Meret Becker), sehr viel mehr, als ihm lieb ist: Streifenpolizist Stracke findet, der junge Mann solle am Auto warten, seine vorwitzige Kollegin jedoch will nichts davon wissen: „Ab anne Front!“, berlinert sie. „Er soll doch wat lernen!“ 90 Sekunden später ist sie tot, erschossen von Dealern, die sie bei einem Einsatz wegen Ruhestörung am berüchtigten Kottbusser Tor überraschen.