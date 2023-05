„Hart aber Fair“ nach der Türkei-Wahl „Zufrieden ist keiner“

Aus Köln ist der türkischstämmige Ufuk Varol zu Gast, der in Köln lebt und für Erdogan gestimmt hat. Zwar seien die meisten seiner Familie “eigentlich CHP Wähler”, er habe aber anders entschieden, denn “aber mit der Erdogan-Regierung haben wir gesehen, da tut sich was und haben umgeschwenkt.” Auf Klamroths Nachfragen, wie er zur eingeschränkten Pressefreiheit stehe, oder dazu, dass Journalisten in Gefängnissen sitzen sagt er, er selbst habe das noch nie so erlebt. Wichtiger sei in der Türkei ein Alltag, in dem sich die Bevölkerung “seit 40 Jahren im Terrorismuskampf” befinde. Wenn “am Ende immer wieder diese Person gewählt wird kann das nicht so falsch sein”, sagt der gebürtige Kölner. Die hohe Wahlbeteiligung sei ein Zeichen für eine funktionierende Demokratie. Zwar laufe die Demokratie vielleicht “ein bisschen anders aber sie funktioniert doch am Ende.”