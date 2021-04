TV-Nachlese zu „Hart aber fair“ : „Gönnen können statt empören“

Die Talkrunde bei „Hart aber fair“ am 26. April 2021. Foto: WDR

Düsseldorf Bei „Hart aber fair“ geht es um die Impfreihenfolge, und Frank Plasberg führt das Gespräch bis zum Impfneid. Seine Talk-Gäste bringen aber lieber Optimismus in die Runde.

Bei „Hart aber fair“ heißt es am Montagabend „Lichtblick Impfen: Was man jetzt wissen muss!“. Dabei blicken die Gäste auch auf Bilder von tanzenden Geimpften in den Clubs von Tel Aviv.

Die Gäste:

Dilek Kalayci (SPD), Berliner Gesundheitssenatorin

Carsten Watzl, Immunologe

Anke Richter-Scheer, Leiterin des Impfzentrums Minden-Lübbecke

Johannes Vogel, FDP-Generalsekretär in NRW

Stephan Grünewald, Psychologe

Susanne Glass, Journalistin

Darum ging’s:

Um die Impfreihenfolge alias Priorisierung, um Herdenimmunität und die Frage, wie dafür genug Menschen zum Impfen bewegt werden können.

Der Talkverlauf:

Am Tag des Impfgipfels bestimmt die Diskussion über die Impfreihenfolge einen Gutteil der Talkshow. Die Ärztin Anke Richter-Scheer fordert Pragmatismus: „Wir brauchen eine gewisse Flexibilität an der Basis, was die Priorisierung angeht.“ Sie berichtet davon, wie Hausärzte mit Patienten abklopfen, ob sie impfberechtigt sein könnten. „Es geht nicht nur um Erkrankungen“, sagt Richter-Scheer. Manche Kollegen hätten allerdings unbegründeterweise Angst davor, dass ihre Entscheidungen daraufhin kontrolliert würden, ob sie die Priorisierung eingehalten hätten.

„Deshalb hat Berlin die Priorisierung für den Impfstoff Astrazeneca aufgehoben“, sagt die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD). – „Scheinaufhebung“, ruft Plasberg und verweist darauf, dass der Impfstoff für jüngere Frauen nicht empfohlen wird. Er glaubt offenbar, dass diese deshalb grundsätzlich nicht geimpft würden. Doch Kalayci klärt den Moderator darüber auf, dass diese Frauen sich dennoch impfen lassen könnten – auf eigene Gefahr. Sie berichtet zudem, dass Astrazeneca in Berlin nach Aufgabe der Priorisierung alles andere als ein Ladenhüter sei. Die Nachfrage sei sehr groß.

Diese Nachfrage wertet der Psychologe Stephan Grünewald als positive Folge des Debakels bei der Impfstoffbeschaffung. „Durch die Verknappung ist auch eine Begehrlichkeit entstanden“, sagt er. Das könne dabei helfen, auch jene zu einer Impfung zu bewegen, die zunächst skeptisch seien. Denn: „Wir werden in vier Wochen ein komplett anderes Problem haben.“ Um eine Herdenimmunität zu erreichen, müsste schließlich ein Großteil der Bevölkerung geimpft werden. Grünewald schlägt vor, dabei typgerecht vorzugehen. Wer aus einer „Unverwundbarkeitsdenke“ heraus keine Impfung wolle, ließe sich mit Bildern feiernder Menschen in Israel umstimmen. Typische Impfskeptiker hingegegen hätten mit Ohnmachtsgefühlen zu kämpfen. Ihnen gegenüber solle man deshalb nicht mit Nahaufnahmen von Nadeln „das schmerzhafte Eindringen dramatisieren“. Sie bräuchten Bilder, die eine Stärkung ausstrahlen.

Kalayci fordert, viel stärker mit Solidarität zu argumentieren. „Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit der Herdenimmunität.“ Der FPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Vogel singt ein Loblied auf den Pragmatismus und fordert Bürokratieabbau bei der Impfung. Sorge mache ihm, dass Deutschland aus der jetzigen Lage nichts lernen könnte – und es eine Wiederholung gäbe, falls Nachimpfungen später nötig werden. Im Grunde scheinen die Talkgäste einig zu sein.

Schließlich lässt Plasberg Einzelfälle einblenden, bei denen jüngere Menschen eine Impfung bekommen haben. Sollte das als Provokation gedacht sein, lässt sich die Talkrunde darauf nicht ein. Als Leiterin eines Impfzentrums sieht Richter-Scheer die meisten der Fälle als vertretbar an. Zudem erinnert sie an den Einzelfallstatus: „In der Pandemie zählt die große Masse.“

Der Immunologe Carsten Watzl sieht diesen Punkt als eine „ein bisschen schizophrene Diskussion“: Auf der einen Seite stehe die Forderung, beim Impfen pragmatisch vorzugehen, auf der anderen Seite stehe Impfneid gegenüber Jüngeren, die nach legalen Maßgaben geimpft worden seien.

Die aus Israel zugeschaltete Journalistin Susanne Glass soll davon berichten, wie es denn nun sei, zum ersten Mal wieder mit Freunden ins Restaurant zu gehen. „Das war so ein Aufatmen!“, sagt sie – und zeigt sich davon ein wenig überrascht, da sie als Kriegsreporterin schlimmere Krisen durchlebt hat. Nun berichtet sie davon, wie ihre Wahlheimat Tel Aviv aufblüht.