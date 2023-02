Erdbeben bei „Hart aber fair“ „Es ist ja nicht so, als könne man wegrennen“

Auch bei der Vorsorge dient Japan als Vorbild für Yogeshwar. Das Land habe seine Architektur angepasst und bei Erdbeben seither nur selten Katastrophen erlebt. In der Türkei hingegen habe es keine entsprechenden Vorkehrungen gegeben, bestätigt auch die nordrhein-westfälische CDU-Bundestagsabgeordnete Serap Güler. Nach dem Beben von 1999 sei aber das Katastrophenschutzamt Afad eingerichtet worden. „Der Vorteil ist, dadurch dass die Türkei ein zentralistischer Staat ist, wird in einem Krisenfall wie jetzt die komplette Leitung der Afad übertragen“, sagt die CDU-Politikerin. „Dass die Koordination aus einer Hand stattfindet, ist schon einmal sehr, sehr viel Wert.“ Kritik äußert sie an Korruption in der türkischen Baubranche. Dadurch wirkt es so, würde Güler von jeglicher Kritik an der türkischen Regierung Abstand nehmen. Zu einer klärenden Nachfrage kommt es aber nicht.