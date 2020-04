TV-Nachlese : Es menschelt bei „Hart aber fair“

Die Talkrunde bei "Hart aber fair" am 27.04.2020. Foto: ARD

Düsseldorf Moderator Frank Plasberg hat sich für die Talkrunde eine Grundfrage überlegt: Wie geht es Ihnen? Gegen Ende stellt er fest, dass seine Gäste nicht zu jenen zählen, die daraufhin zu klagen beginnen.

Von Petrina Engelke

Ein Musiker, ein Sozialforscher, eine Ärztin – dazu ein Polizist und eine Supermarktangestellte: Am Montagabend stand die Sendung „Hart aber fair“ unter dem Motto „Das Virus und wir: Wie erleben Menschen unser Land in der Corona-Krise?“

Darum ging’s:

Moderator Frank Plasberg will nicht über Fakten, sondern über das persönliche Erleben sprechen. Das ergibt dann einige Einblicke, aber keine Diskussion.

Die Gäste:

Wolfgang Niedecken, Musiker

Martin Schröder, Soziologe

Susanne Herold, Fachärztin für Lungenkrankheiten

Jolanta Schlippes, Supermarktkassiererin

Martin Feldmann, Polizist

Helmut Köhnlein, Kneipenbesitzer

Der Talkverlauf:

Das Ungewöhnliche vorweg: Jolantha Schlippes strahlt Lebensfreude aus. Wenn sie an der Reihe ist, fällt erst recht auf, wie ernst sich Talkgäste sonst oft geben – und vielleicht auch nehmen. Schlippes arbeitet an einer Supermarktkasse und macht keinen Hehl daraus, dass sie mit ihrem Leben rundum zufrieden ist. Zwar berichtet sie davon, dass viele Kunden unsicher wirken und Angst haben, und vielleicht mache sie das auch aggressiver. Wenn sich etwa jemand nicht an die Abstandsregeln halte, werde es schnell laut, und dann müsse sie schlichten. Aber davon lässt Schlippes sich nicht beirren.

Egal wonach Moderator Frank Plasberg auch fragt, sie überrascht ihn mit etwas Positivem. Sie werde gut bezahlt und habe einen guten Chef, sagt sie etwa, und es sieht so aus, als hätte zumindest ein Teil der Runde eine andere Antwort erwartet. Dass sie laut Plasberg „in einem Hochrisikoberuf“ arbeitet, darüber denke sie gar nicht nach. Das Theater mit der Maskenpflicht? Sieht aus „wie in einem Science-Fiction-Film“, und die Kunden seien damit sehr diszipliniert. Aggressive Kundschaft? Gibt es an ihrer Kasse nicht. „Ich bin ein Gute-Laune-Junkie“, sagt Schlippes, „und ich verbreite die auch.“

Auch von anderen Talkgästen kommen nicht immer die erwarteten Antworten. Der Musiker Wolfgang Niedecken etwa soll sagen, wann er sein Enkelkind zuletzt gesehen hat – wenn er es denn überhaupt schon sah. „Das sehe ich ständig!“, sagt Niedecken jedoch, und es stellt sich heraus: Damit das Kind in Köln geboren würde, waren dessen Eltern extra in die Stadt gekommen – und die ganze Familie wohnt beim frischgebackenen Opa. Niedecken spricht von einer Idylle und betont, wie bewusst es ihm sei, dass nicht jeder in so einer guten Position sei.

Aus seinem Berufsalltag soll der Polizist Martin Feldmann erzählen. Er arbeite in Berlin vornehmlich an „kriminalitätsbelasteten Orten“. Daraufhin will Plasberg wissen, wie man denn einen mutmaßlichen Drogenhändler unter Einhaltung des Sicherheitsabstands kontrolliert. Feldmann findet, es liege doch auf der Hand, dass das nicht gehe.

"Ich habe das Gefühl einer inneren Unruhe in der #Gesellschaft. Die bekommen wir als #Polizisten zu spüren. Mittlerweile müssen wir viel mehr mit den Menschen diskutieren", erzählt Martin Feldmann von der @polizeiberlin bei #hartaberfair @DasErste.#COVID19de pic.twitter.com/717OtxZ0HL — hart aber fair (@hartaberfair) April 27, 2020

Feldmann berichtet, dass die Reaktionen derjenigen sich verändert haben, die bei Verstößen gegen die Coronavirus-Sicherheitsmaßnahmen erwischt werden. „So langsam versuchen die Leute, sich immer mehr herauszunehmen“, sagt er. Anfangs hätten dann Appelle gereicht, inzwischen werde „mehr diskutiert“. Doch auch er zeigt sich mit seinem Gehalt hochzufrieden, obwohl Plasberg suggeriert, dass Feldmann anderswo mehr verdienen könnte.

Von ihrem Arbeitsalltag soll auch die Ärztin Susanne Herold berichten. Dazu gibt es extra einen Einspieler, der ihren Terminkalender durchgeht. „Mich treibt an, dass wir versuchen, alle Patienten gut behandeln zu können“, sagt sie. Auch ihr Forschungsinteresse sei eine große Motivation. Die große Aufmerksamkeit, die Virologen, Epidemiologen und Infektionsforscher derzeit bekommen, sieht sie zwiegespalten. Einerseits sei es gut, dadurch wissenschaftliche Erkenntnisse an die Öffentlichkeit bringen zu können, zu zeigen, wie Wissenschaftler arbeiten, und auch Ängste zu nehmen. Auf der anderen Seite würde sie manchmal falsch zitiert, und der Virologe Christian Drosten habe sogar Morddrohungen bekommen.