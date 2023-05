TV-Nachlese zu „Hart aber fair“ „Wohnen hat mit der Menschenwürde zu tun“

Die Oppositionspolitikerin greift zudem die Partei ihrer Sitznachbarin an. Trotz der Wahlversprechen der SPD habe sich nichts getan. „Anderthalb Jahre ist nichts passiert, die Mieten schießen weiter in die Höhe, der soziale Wohnungsbau ist wieder rückläufig.“ Lay betont die Mitschuld der SPD an der Misere. Bundeskanzler Olaf Scholz habe in seiner ehemaligen Rolle als Finanzminister beispielsweise die letzte Kürzung der Mittel für den sozialen Wohnungsbau um ein Drittel verantwortet.