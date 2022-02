Lungen-Facharzt bei „Hart aber fair“ : „Wo Dänemark seine Lücken geschlossen hat, stehen sie bei uns noch offen“

Düsseldorf Corona ist einmal mehr das Thema bei „Hart aber fair“ im Ersten. Als Oberarzt auf einer Corona-Station kann Cihan Çelik davon berichten, welche Faktoren bei einer Überlastung der Krankenhäuser eine Rolle spielen.

In der Talkshow „ Hart aber fair “ ist für den Montagabend die Frage: „Die Pandemie in uns: Wann kommt die Zeit, von Corona loszulassen?“ vorgesehen.

Um Corona-Politik in Deutschland und in Dänemark, um die Aussagekraft von Inzidenz-Zahlen und die Auswirkungen der Pandemie auf Krankenhäuser.

Beim Corona-Talk bei „Hart aber fair“ ist die neueste Wendung in der Impfpflichtdebatte ein Thema. Nach der Ankündigung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder , die Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht hinauszuzögern , steht der Sinneswandel des CSU-Politikers im Fokus. Die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt erinnert daran, dass solche Kehrtwenden nichts Neues seien. „Wahrscheinlich würde die olympische Disziplin ‚Ich ändere meine Meinung ständig‘ in Bayern bei einer Goldmedaille landen.“

Söders Parteigenosse, der CSU-Generalsekretär Markus Blume, wiegelt ab. Früher sei die Lage anders gewesen, über eine Impfpflicht habe man ja noch in der Delta-Welle gesprochen. Und: „Wir waren vorsichtig, als Vorsicht gefragt war.“ Statt eben jener Vorsicht fordert Blume nun Pläne für einen „Einstieg in den Ausstieg“. Dabei scheint er zu überhören, dass auch Göring-Eckardt von einem Stufenplan spricht. Sie stellt dabei aber die Frage nach dem richtigen Moment: „Was lockern wir wann?“

Diese Logik setzt sich in der Talkrunde aber nicht durch. Die Wissenschaftsjournalistin Christina Berndt weist darauf hin, dass die Neuaufnahmen auf den Intensivstationen derzeit zunehmen. Das lasse sich per Intensivregister verfolgen. Nun ist ein Erfahrungsbericht von Cihan Çelik gefragt, der als Oberarzt auf einer Corona-Station in Darmstadt arbeitet. Er möchte den Blick zunächst auf die Fortschritte während der Pandemie lenken. „Der größte Punkt, warum wir auf der Station mildere Verläufe sehen, ist die steigende Immunisierung der Bevölkerung“, sagt Çelik. Das sei ein großer Erfolg der Impfkampagne und der Wissenschaft. Bereits in der Delta-Welle seien die Kurven von Inzidenz und Hospitalisierung auseinandergegangen. Nun müssten diese Grafiken anders interpretiert werden als zu Beginn der Pandemie. Wichtig sei etwa eine Unterscheidung nach Altersgruppen. Würde die Inzidenz beispielsweise bei Kindern sinken, aber in der Risikogruppe über 60 steigen, mache sich das bald im Krankenhaus deutlich bemerkbar. „Für uns ist die Inzidenz immer noch ein sehr wichtiger Frühmarker.“