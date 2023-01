Louis Klamroths erste „Hart aber fair“-Sendung „Gelungene Premiere“ ohne Überraschungen

Gut, dass neben vier Gutverdienern ein Betroffener wirklich etwas von der schwierigen Lage erzählen kann. „Weihnachten war abgespeckt, wir haben uns Kleinigkeiten im Zehn-bis-15-Euro-Rahmen geschenkt“, berichtet der Vater Kelik, der sein Nettovermögen auf 2200 Euro beziffert und Sorge vor weiteren Preissteigerungen äußert. Ob sie ihm die Sorgen nehmen könne, fragt Klamroth Monika Schnitzer. Kann sie nicht, zumindest nicht zufriedenstellend, denn während sich die Energiepreise zurückentwickelten, seien die Güterpreise immer noch im Steigen begriffen. Erleichterungen würden auf lange Sicht spürbar, will Schnitzer wissen. Wann genau, will Klamroth es richtigerweise konkretisiert wissen. Die Antwort: in zwei Jahren.