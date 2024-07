WDR will Entscheidung fällen Droht das Aus für „Hart aber fair“?

Im Januar 2023 trat Louis Klamroth ein schweres Erbe an. In der ARD übernahm er die Talksendung „Hart aber fair“ von TV-Urgestein Frank Plasberg - und erntete im ersten Jahr zum einen nicht zufriedenstellende Quoten und zum anderen einiges an Kritik an der Sendungsführung. Im Jahr 2024 sollte alles anders werden, neues Konzept, neue Produktionsfirma (Klamroth trennte sich von der langjährigen Firma „Ansager und Schnipselmann“), neues Studio – die neuen Macher von „Hart aber fair“ wollten mehr Zuschauer vor die Bildschirme und in die ARD-Mediathek locken, wo die Sendung pro Folge rund 250.000 Abrufe erzielen soll, heißt es in verschiedenen Medienberichten.