Stadt und Land bei „Hart aber fair“ : „Gestandene Männer haben Angst vor Wölfen“

Die Talkrunde bei „Hart aber fair“ am 8.11.2021. Foto: WDR

Düsseldorf Stadt, Land, Kluft? Die Talkgäste bei „Hart aber fair“ sind viel interessierter daran, Brücken zu bauen. Dabei kommen sie von Verständnisproblemen zu Fragen, die das ganze Land beschäftigen.

Am Montagabend hat das Team von „Hart aber fair“ das folgende Talk-Thema vorgegeben: „Abgehängt und unverstanden: Wie tief ist die Kluft zwischen Stadt und Land?“

Die Gäste:

Juli Zeh, Schriftstellerin

Marco Scheel, Unternehmer

Simon Pearce, Schauspieler

Jamila Schäfer, stellvertretende Bundesvorsitzende bei Grünen/Bündnis 90

Reint Gropp, Wirtschaftswissenschaftler

Darum ging’s:

Um Bürokratie, Dorfnazis und Wölfe.

Der Talkverlauf:

„Es ist einfach eine andere Kultur“, sagt die Schriftstellerin Juli Zeh über die Unterschiede zwischen Stadt- und Landmenschen. Die Unterschiede seien groß, aber deshalb müsse man sich nicht spinnefeind sein. Jene Unterschiede beschreibt Zeh auf dem Hintergrund eigener Erfahrungen: Sie zog vor 14 Jahren aus der Stadt in ein Brandenburger Dorf. Dort gebe es weniger Flüchtigkeit in zwischenmenschlichen Beziehungen, auch weil man damit rechnen müsse, dass Nachbarn auf Jahrzehnte bleiben. Das mache erste Begegnungen intensiver, aber auch misstrauischer. In Städten dagegen lebe man leichter aneinander vorbei und suche nach Ähnlichkeiten. „Man ist mit der Antenne der Bubble unterwegs.“

Darin stimmt ihr die Grünen-Politikerin Jamila Schäfer zu. Aus genau diesem Grunde müsse ein Stadtmensch viel aktiver werden, um andere Perspektiven zu verstehen, sagt sie. „Ängste vor einer grünen Programmatik“ nehme sie als größer wahr, je weiter es von der Stadt weg gehe. Als Ursache verortet die Münchnerin eine Kommunikationsfrage.

Ähnlich sieht es Marco Scheel. „Das hat nichts mit Inhalten zu tun, sondern eher mit dem Vokabular.“ Anhand seiner Wortwahl hätte der Rest der Runde ahnen können, dass der junge Unternehmer nicht auf einen geringeren Bildungsgrad anspielt. Doch zunächst diskutieren die anderen munter von oben herab über die passende Ausdrucksweise. Moderator Frank Plasberg will Scheel gar an den Pranger stellen, weil er das Wort „Diskurs“ in den Mund nahm. „Na, ich versuche doch, es Ihnen zu erklären!“, erinnert Scheel an die Zielgruppe seiner Bemerkung. Der Unternehmer stammt aus Rügen und betreibt in einem 400-Seelen-Dorf bei Wismar (Mecklenburg-Vorpommern) eine ökologische Woll-Bekleidungsfirma.

Selbstredend soll einer, der beruflich von Schafen abhängt, etwas zum Thema Wölfe und Naturschutz sagen. Auf dem Land gebe es wenig Verständnis dafür, wenn Wolfsschutz mit Ökologie oder Tierwohl begründet werde und gleichzeitig um die Ecke eine Schweinemastanlage stünde, sagt Marco Scheer. „Wo ist denn da das Tierwohl, die Ökologie?“, würden viele Menschen fragen. In der Stadt liege diese Diskrepanz nicht auf der Hand, denn Schweinemast sei dort verboten. Juli Zeh ergänzt den psychologischen Faktor, der eine Anti-Wolf-Haltung begünstige. „Gestandene Männer haben Angst vor Wölfen und sonst vor nichts auf der Welt“, sagt sie.

Scheel berichtet nicht von Wildtierabenteuern, sondern von seinem Kampf mit Baurecht und Verwaltung wegen einer geplanten Umgestaltung eines Stallgebäudes. Seine Zusammenfassung: „Unsere Themen finden im Wahlkampf nicht statt.“ Der Unternehmer vermutet, dass ein Auftritt in einer TV-Dokumentation und nun einer Talkshow die Verwaltungsmitarbeiter nun erst recht nicht kompromissbereit stimmen werde.

Doch da widerspricht ihm Reint Gropp. Der Wirtschaftswissenschaftler ist überzeugt, das werde sogar helfen. „Diese Aufmerksamkeit ist schon sehr unangenehm für die Verwaltung“, sagt Gropp. Seine Kernthese für den Abend: „Es geht in Deutschland oft darum, dass der Staat besser zu wissen glaubt, was richtig ist, als der Einzelne, der Unternehmer, der lokale Bürgermeister.“ Das unterbinde die Eigeninitiative. „Je mehr Regeln wir haben, desto schwieriger ist eine Strukturveränderung“, meint Gropp.

Die Grünen-Politikerin Schäfer hält dagegen. „Der Markt regelt das selber: Diese Logik hat dazu geführt, dass ganze ländliche Regionen veröden“, sagt sie. Stattdessen müssten Regeln geschaffen werden, die für Infrastruktur und ein innovationsfreundliches Umfeld sorgen. Aus München berichtet sie, viele Menschen würden eigentlich gern aufs Land ziehen, aber dort fehlte es dann oft an Gesundheitsversorgung, öffentlichen Verkehrsmitteln und guten Schulen. Ihr Fazit: „Dass sich der Staat in den letzten Jahren zurückgezogen hat, das ist das Problem, das wir hier diskutieren.“

Zeh warnt davor, sich in der Frage nach mehr oder weniger Staat zu verheddern. „Man muss fragen: Wie? Und nicht: Wie viel?“, sagt die Bestsellerautorin, die zudem Verfassungsrichterin in Brandenburg ist. Auf diesem Hintergrund berichtigt sie auch Plasberg in seiner Lesart von Bürokratie. „Es ist nicht so, dass wir Gesetze machen, weil wir so viele Klagen haben“, sagt Zeh. „Sondern wir bekommen viele Klagen, nachdem neue Gesetze gemacht wurden.“

Dann möchte Plasberg noch über Alltagsrassismus auf dem Land sprechen und wendet sich damit zunächst an Zeh. Sie hat darauf keine pauschale Antwort. Es hänge von ihrer Tagesform ab, ob sie schweige oder die Diskussion oder Konfrontation suche, wenn ihr Umfeld sich rassistisch äußere.

„Ich kann diese Entscheidung nicht treffen“, sagt der Schauspieler Simon Pearce. „Meine Entscheidung ist: Laufe ich weg oder nicht?“ Dann berichtet er von seiner Jugend in der Vorstadt, wo manche für ihn eintraten und andere auf ihn eintreten wollten. Die Dorfnazis seien aber leicht zu erkennen gewesen. In der Stadt sei das anders.

Alltagsrassismus sei ein „Riesen-Standortfaktor“, vor allem für Unternehmen, die auf internationales Personal angewiesen seien, bekundet der Wirtschaftswissenschaftler Gropp. „Die Leute gucken im Internet: Wie viele Stimmen hat denn die AfD da? Wie hoch ist der Ausländeranteil? Wäre ich da ein Exot?“ Unternehmen gingen dann lieber anderswo hin. Zeh kommt zum Schluss noch einmal auf die Lebensverhältnisse auf dem Land zu sprechen und plädiert für einen landesweiten Mindeststandard in puncto ärztliche Versorgung, Mobilität und Schulausstattung. „Wir sind ein immer noch sehr gut aufgestelltes Land“, sagt sie. „Wie viel defizitäre Bedingungen wollen wir uns eigentlich erlauben?“

(peng)