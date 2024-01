„Hart aber fair“ in der Mediathek Klamroth duzt das Publikum

Der Auftakt von „Hart aber fair to go“ dauert 37 Minuten und fasst im Wesentlichen die Diskussionsrunde von Montagabend zusammen. Klamroth sitzt in der Sendung an einem Tisch, auf dem ein Tablet und eine Tasse von „Die Sendung mit der Maus“ stehen. Er schaut frontal in die Kamera und anders als im Fernsehen duzt er seine Zuschauer. Klamroth analysiert die ausgetauschten Argumente der jüngsten Sendung, an einer Stelle gibt er sich sogar selbstkritisch und sagt, dass er bei seinem Gesprächsgast stärker hätte nachhaken müssen. Dazu gibt es ein paar wenige Extras, ein Redakteur des „Spiegel“ ordnet unter anderem die Wirtschaftspolitik des „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW) ein. Das war’s.