Talkshow-Nachlese Die Leitkultur-Wurst der Union bei „Hart aber fair“

Zum Thema Islam scheint Söder der Taktik des Selbstwiderspruchs zu folgen. Dabei vertritt eine Person zwei völlig unvereinbare Positionen, um verschiedenen Zielgruppen zu gefallen. Diese Taktik funktioniert Experten zufolge, weil Zuhörer oft das, was ihrer Ansicht nicht entspricht, als „nicht ernst gemeint“ abtun. Auf Klamroths Frage sagt Söder zunächst: „Ich glaube, dass Muslime und ihr Glaube Bestandteil der deutschen Gesellschaft sind, das ist doch ganz klar.“ Direkt danach sagt er, dass der Islam nicht dazugehört in Deutschland. Das erklärt Söder am Beispiel der Weißwürste in Bayern, seiner Ansicht nach „fester Bestandteil des kulturellen Inventars, schon immer gewesen“, im Gegensatz zum Islam. Schließlich rühmt der CSU-Politiker den „Bavarian Dream of Life“ und fügt hinzu: „Wer den nicht will, der kann woanders leben. Und da sind wir dann sehr konsequent.“