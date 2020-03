Coronavirus-Talk bei „Hart aber fair“ : NRW-Gesundheitsminister hat Engpässe bei Masken und Desinfektionsmitteln „nicht für möglich gehalten“

Karl-Josef Laumann (CDU, r.), Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Krankenhäusern fehlen Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel. Für NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann kommt das überraschend, wie er am Montagabend bei „Hart aber fair“ zugab. Klar Stellung bezog er zum Thema „Corona-Ferien“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zu einem wirklich eindeutigen Fazit, was das deutsche Gesundheitssystem in Zeiten des Coronavirus-Ausbruchs angeht, konnte sich NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Montagabend nicht durchringen. Als Gast in der Talk-Runde „Hart aber fair extra“ mit dem Thema „Zwischen Hysterie und begründeter Angst: Wie gefährlich ist das Coronavirus?“ schwankte der Politiker zwischen dem Versuch Stärke zu zeigen und Fassungslosigkeit.

Besonders als es um den mangelnden Vorrat an Atemschutzmasken, Schutzanzügen und Desinfektionsmitteln in Arztpraxen, Krankenhäusern und Kliniken ging, geriet Laumann ins Schwimmen. Ein Erklärung dafür konnte er auch auf mehrfache Nachfrage von Moderator Frank Plasberg nicht nennen und beließ es so bei einer Art hilfloser Kapitulation: „Dass jetzt ein Problem besteht bei Masken und Papieranzügen, das hab ich nicht für möglich gehalten.“ Immerhin versprach er, aus dieser Situation die Konsequenz ziehen zu wollen, dass medizinische Einrichtungen künftig genug Schutzkleidung für ihre Mitarbeiter vorhalten müssen. Wie er das umsetzen will, sagte er nicht. Stattdessen gab er noch ein weiteres Statement aus der Kategorie fassungslos ab: „Dass es an Artikeln mangelt, die man auch ,Cent-Kram' nennen kann - das darf uns in unserem Gesundheitssystem nicht mehr passieren.“

Diese schallende Eigenkritik versuchte der CDU-Politiker im Sendungsverlauf dann allerdings noch durch etwas Eigenlob zu relativieren. Auf die Frage, ob es in Deutschland und NRW genug Ärzte und Betten für die Versorgung von Corona-Patienten gebe, setzte er zu einem Loblied auf das "gewaltige Gesundheitssystem" an. „Wir haben in NRW 80.000 Ärztinnen und Ärzte. Das sind 260 Einwohner pro Arzt. Eine solche Dichte an Ärztinnen und Ärzten werden Sie auf der ganzen Welt nicht nochmal finden“, sagte Laumann und schob noch hinterher: „Wir haben ein sehr dichtes Gesundheitssystem, das auch mit Krisen fertig wird.“ Im selben Zusammenhang äußerte sich der NRW-Gesundheitsminister dann tatsächlich noch konstruktiv und schlug vor, in besonders betroffenen Landkreisen unter Umständen ein Krankenhaus gezielt auszuwählen, um dort zentral alle Corona-Patienten zu versorgen.

Den Vorschlag eines anderen Talkshow-Gastes wischte Laumann hingegen gleich vom Tisch. Virologe Prof. Dr. Alexander Kekulé hatte angeregt, dass Schulen und Kitas zwei Wochen „Corona-Ferien“ machen sollen, um die weitere Ausbreitung zu verhindern. Dem erteilte Laumann für Nordrhein-Westfalen eine klare Absage. Diese Maßnahme sei „nicht verhältnismäßig“ und könne zu „Hysterie in der Bevölkerung“ führen. Laumann: „Wenn wir von heute auf morgen alle Schulen, alle Kindergärten schließen würden, würde sich auch die Frage nach der Betreuung der Kinder unseres medizinischen Personals stellen. Da muss man schauen, dass unser Land auch funktionsfähig bleibt.“

(kron)